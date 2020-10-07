ВОТ ЭТО ДА! ⟩

ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Нигерийский принц приехал к нам, чтобы прославить эстонку на весь мир, а не развести на деньги

Музыкант из Нигерии Скотт Гири недавно снял клип на свою новую песню, где мы можем слышить эстонский язык и видеть эстонку в главной роли, пишет sõbranna.ee. Словом, Нигерия и Эстония становятся ближе.

Летом в Эстонию прилетели мужчины нигерийского и армянского происхождения, чтобы снять красивый музыкальный клип. В песне смешаны ритмы Африки и Ближнего Востока, однако изюминкой этого культурологического пирога, конечно же, стали необъятные эстонские поля и культовые тюки сена.

В главной роли - 19-летняя Арабелла Саалисте, которая входит в рейтинг самых красивых девушек в мире. «Меня случайно нашли в Instagram и предложили сняться в клипе», - говорит Арабелла.

Визажист Сандра Лухт гримирует Арабеллу. ФОТО: Pablo Milo/GOW Studio

Нигерийский артист Скотт Гири и наша Арабелла. ФОТО: Pablo Milo/GOW Studio

Видеосъемка проходила на озере Харку, в полях, уставленных тюками сена, на пляже Ильманду и на дорогах близ деревни Ярвекюла. На съемку клипа ушло три полных дня, и команда была, конечно, интернациональной.

Для Арабеллы эти три дня были очень счастливыми, полными опыта работы с профессионалами. «И я довольна, потмоу что мы сделали классный ролик», - говорит девушка.

Арабелла Саалисте в клипе Grateful. ФОТО: Pablo Milo/GOW Studio