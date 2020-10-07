Октябрь «покорится» этим трем знакам Зодиака, ведь судьба все бросит к их ногам!

Тревожные времена останутся позади и можно будет полноценно насладиться жизнью. Кого же коснутся такие положительные прогнозы специалистов?

Весы

Первый счастливый знак – это Весы. У них все эмоции пойдут на спад, и все станет яснее и понятнее, жизнь вокруг станет четче. Переживания больше не будут затмевать разум, все станет контролируемым и упорядоченным.

Позитивные впечатления и новые знакомства будут сопровождать Весы в течение всего октября. Особенно вторая половина месяца порадует каким-то приятным и совершенно неожиданным сюрпризом от человека со стороны.

Астрологи обращают внимание Весов на то, что стоит избегать общения и любых общих дел с Тельцами и Девами, потому что такой опыт будет для них разрушителен и деструктивен. А вот Водолей и Лев смогут помочь улучшить жизнь, пишет astrohit.ru.

Скорпион

У Скорпиона градус счастья резко вырастет в октябре. Месяц обещает быть насыщенным событиями, полным сюрпризов и благополучия. Это время будет отличаться новизной.

Первая половина месяца пройдет более эмоционально, а вот окончание октября будет спокойным и размеренным, даст возможность о многом подумать, сделать выводы, переосмыслить прошлое.

Заметные перемены ожидаются и на личном фронте. Стоит только помнить одно: все, что ни случится, это будет к лучшему. Не нужно заранее расстраиваться и печалиться.

Лев

Льву можно уже сейчас настраиваться на положительный и щедрый октябрь. Это «золотое» время будет полным перемен, неожиданностей, открытий, новостей, знакомств и сюрпризов, сюрпризов, сюрпризов!

Некоторым Львам удастся именно в этом месяца найти свою истинную вторую половинку, а кто-то сможет встретить свою родственную душу.