ЗРИТЕЛИ В ШОКЕ! ⟩ Первый канал убрал из эфира популярный сериал с актером из Эстонии в главной роли

В центре сюжета – майор из Москвы Алексей Потапов (Михаил Пореченков), который проводит очередное расследование на пару с девушкой с экстрасенсорными способностями – провинциалкой Люсей Некрасовой (Екатерина Олькина), которая не просто видит места преступлений, но и тех, кто с ними связан.

Известно, что Пореченков учился в военно-политическом училище в Таллинне. В Эстонии до совершеннолетия жил и его внебрачный сын Владимир, которого актер несколько лет назад забрал в Москву.

Сериал прервался на середине – были показаны 7 из 16 серий. Судьба оставшихся неизвестна, что вызвало недовольство зрителей, чей просмотр был прерван так грубо. О причинах снятии с эфира СМИ попытались узнать у исполнителей главных ролей. Так, по словам Олькиной, она узнала об отмене сериала из соцсетей.

Съемочная группа была сильно расстроена решением руководства Первого, тем более, что причины им так и не озвучили. Есть надежда, что остаток сериала и первые серии выложат в Сеть.

К слову, отметившие негативную реакцию зрителей актеры считают, что “Гадалка” удалась, если ее судьба волнует зрителей канала. И надеются, что в сетку он еще вернется. Пока же место “Гадалки” занял “Мосгаз. Формула мести” с Андреем Смоляковым в роли следователя МУРа.