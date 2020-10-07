ЗРИТЕЛИ В ШОКЕ! ⟩ Первый канал убрал из эфира популярный сериал с актером из Эстонии в главной роли

Первый канал решил изменить сетку вещания и снял с эфира продолжение сериала «Гадалка». Известно, что впервые проект увидел свет в 2019 году, пишет Topnews.
В центре сюжета – майор из Москвы Алексей Потапов (Михаил Пореченков), который проводит очередное расследование на пару с девушкой с экстрасенсорными способностями – провинциалкой Люсей Некрасовой (Екатерина Олькина), которая не просто видит места преступлений, но и тех, кто с ними связан.
Известно, что Пореченков учился в военно-политическом училище в Таллинне. В Эстонии до совершеннолетия жил и его внебрачный сын Владимир, которого актер несколько лет назад забрал в Москву.
Сериал прервался на середине – были показаны 7 из 16 серий. Судьба оставшихся неизвестна, что вызвало недовольство зрителей, чей просмотр был прерван так грубо. О причинах снятии с эфира СМИ попытались узнать у исполнителей главных ролей. Так, по словам Олькиной, она узнала об отмене сериала из соцсетей.
Съемочная группа была сильно расстроена решением руководства Первого, тем более, что причины им так и не озвучили. Есть надежда, что остаток сериала и первые серии выложат в Сеть.
По одной из версий, высказанных СМИ, причиной завершения показа теленовеллы стали низкие рейтинги, которая она продемонстрировала на протяжении нескольких последних недель. В то же время зрители в комментариях к новости писали, что Первый буквально “наплевал на их мнение.