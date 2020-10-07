Гороскоп на 7 октября: какие знаки Зодиака готовы к переменам

Гороскоп говорит, что Девам полезно заняться собой, а Рыбы будут учиться на своих ошибках.
Овен
Учитесь слушать своего собеседника: даже самая простая задушевная беседа может разрешить серьезные проблемы.
Телец
Близнецы
День принесет противодействие. Вам придется постоять за себя, чтобы защитить собственное мнение и выбор.
Рак
Лев
Если вы ощущаете в себе внутренние силы что-то меняться, смело применяйте это на практике в собственном деле.
Дева
Вам придется отвлечься от насущных дел ради состояния своего здоровья, которое потребует внимания к себе.
В этот день у вас удачно пройдут перемещения и путешествия, как по рабочим вопросам, так и с целью развлечений.
Скорпион
Вам желательно провести этот день подальше от скопления людей, чтобы заняться планированием и накоплением силы.
Стрелец
У вас не получится решить рабочие вопросы без посторонней помощи – прислушивайтесь к мнению коллег.
Козерог
Вам предстоит помирить конфликтующие стороны, даже если не слишком хочется встревать в чужие проблемы.
Водолей
Чтобы поправить свое финансовое положение, прислушивайтесь к умным мыслям и советам профессионалов.
Рыбы
Не предпринимайте кардинальных действий, но вот проанализировать свои ошибки будет полезно.