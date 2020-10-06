УХ ТЫ! ⟩ Эстонский депутат Рийгикогу покоряет сцену с русской песней!

Если латышский клон нашего депутата Рийгикогу - Янис Тимма - просто снялся в музыкальном клипе Анны Седаковой , то Раймонд Кальюлайд пошел дальше и написал музыку к русской песне таллиннской группы «Ветрастихия». Более того, он сделал аранжировку и стал выступать с новой песней «Разбуди мой океан».

«В юности я играл в группе, которая давно распалась. Не смотря на свою карьеру в политике, о музыке я никогда не забывал и много играл на гитаре, как говорится, для себя. Не так давно попробовал написать музыку, по-моему получилось неплохо»,

Первый сингл «Разбуди мой океан» - это совместное творчество Раймонда и Беатрис, которая написала текст для песни и исполнила её в своей оригинальной манере. За барабаны сел Юрбан Новиков и образовалось трио «Ветрастихия». Музыканты очень быстро почувствовали друг друга и записали «Разбуди мой океан», а также сняли mood video на одноимённую песню. Сегодня группа представляет на ваш суд своё первое творение и обещает много интересного в будущем!