УХ ТЫ! ⟩ Эстонский депутат Рийгикогу покоряет сцену с русской песней!

«Ветрастихия» - новый проект таллинских музыкантов. Однако не всё так просто. Помимо уже знакомых эстонской сцене певицы Беатрис Небис и барабанщика Юрия «Юрбана» Новикова есть неожиданный участник, основным делом которого является политика! Читайте далее, чтобы узнать, кто из членов Рийгикогу решил вынести на публику свой музыкальный талант.
Если латышский клон нашего депутата Рийгикогу - Янис Тимма - просто снялся в музыкальном клипе Анны Седаковой, то Раймонд Кальюлайд пошел дальше и написал музыку к русской песне таллиннской группы «Ветрастихия». Более того, он сделал аранжировку и стал выступать с новой песней «Разбуди мой океан».
«В юности я играл в группе, которая давно распалась. Не смотря на свою карьеру в политике, о музыке я никогда не забывал и много играл на гитаре, как говорится, для себя. Не так давно попробовал написать музыку, по-моему получилось неплохо»,
- говорит Раймонд.
Первый сингл «Разбуди мой океан» - это совместное творчество Раймонда и Беатрис, которая написала текст для песни и исполнила её в своей оригинальной манере. За барабаны сел Юрбан Новиков и образовалось трио «Ветрастихия». Музыканты очень быстро почувствовали друг друга и записали «Разбуди мой океан», а также сняли mood video на одноимённую песню. Сегодня группа представляет на ваш суд своё первое творение и обещает много интересного в будущем!