УХ ТЫ! ⟩ Эстонский депутат Рийгикогу покоряет сцену с русской песней!

Всем хай! Мы новый pop-up проект ВетрастихиЯ, состоящий из трёх музыкантов, с большим желанием творить! Мы много зависали на студии и теперь готовы показать вам нашу музыку. Подписывайтесь на нас и следите за новостями! #ветрастихия

