Вт, 6.10.2020
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ВИДЕО ⟩ Время, которое не вернуть: зимний Таллинн 1975 года снят на видео. Стоп, а это что за здание?

Так выглядел отель Kungla в 80-х или 90-х, потом он был переименован в Reval Park Hotel & Casino, а сейчас на его месте стоит новенький Hilton

ФОТО: SCANPIX

Среди читателей портала Limon.ee, скорее всего, мало тех, кто хорошо помнит 1975 год и что тогда происходило. Каким был внешний облик Таллинна зимой того года показано в видеоролике творческого объединения «Экран», просуществовавшего с 1964 по 1991 год. 

Основные вещи, которые сразу бросаются в глаза: на площади Вабадузе тогда была парковка машин и в здании, где сейчас, помимо прочего, офис издания «Столица», было представительство «Аэрофлота». А на месте отеля Hilton раньше была гостиница Kungla, которая позже была еще переименована в Reval Park Hotel & Casino и перед строительством современного здания была снесена. Виды старого Таллинна за 45 лет мало изменились. 

Кстати, на площади Вабадузе, на углу, где были те самые кассы «Аэрофлота», прогремел один из мощнейших в истории страны взрывов — как сказали эксперты, до 8 килограммов тротила. Так была предпринята попытка убрать ведущих деятелей «пермской» группировки Подшивалова и Сийрака («Тайванец»). Они были ранены.

Смотрите видео и находите знакомые места! 

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