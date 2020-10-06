ВИДЕО ⟩ Время, которое не вернуть: зимний Таллинн 1975 года снят на видео. Стоп, а это что за здание?

Основные вещи, которые сразу бросаются в глаза: на площади Вабадузе тогда была парковка машин и в здании, где сейчас, помимо прочего, офис издания «Столица», было представительство «Аэрофлота». А на месте отеля Hilton раньше была гостиница Kungla, которая позже была еще переименована в Reval Park Hotel & Casino и перед строительством современного здания была снесена. Виды старого Таллинна за 45 лет мало изменились.