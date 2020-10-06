ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями

В древнейшем некрополе на территории египетского селения Саккара в 30 км к югу от Каира археологи обнаружили 59 нетронутых деревянных саркофагов возрастом около 2,5 тысяч лет.
Об одной из крупнейших находок последних лет в стране сообщило Министерство по делам древностей Египта.
Кроме саркофагов с хорошо сохранившимися цветными рисунками были обнаружены 28 статуй бога плодородия и покровителя мертвых Сокара, а также множество оберегов и статуэток ушебти, которые помещались в могилы.
Министр туризма и культуры Египта Халед аль-Анани сказал, что он был при открытии саркофага и все выглядело так, как-будто мертвые были мумифицированы вчера, а не тысячи лет назад.
Саркофаги были обгаружены недалеко от Мемфиса, где находилась столица Древнего Египта много веков назад. Место внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Саркофаги были найдены в трех гробницах на глубине 10−12 метров и помещены друг на друга. В них, по словам ученых, похоронены священнослужители и высокопоставленные чиновники. Сначала нашли 13, потом 14, а в настоящее время найдено 59 саркофагов.
Археологи добавили, что саркофаги, запечатаны более 2500 лет назад, относятся к концу VII-VI веков до нашей эры в Древнем Египте.
Раскопки в Саккаре ведутся уже несколько лет. Помимо человеческих мумий были обнаружены мумии птиц, змей, навозных жуков и других животных. Другие находки включают сосуды и статуи богов и богинь.
Находки будут выставлены в Большом Египетском музее в Каире, открытие которого запланировано на 2021 год.