ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями

Об одной из крупнейших находок последних лет в стране сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Кроме саркофагов с хорошо сохранившимися цветными рисунками были обнаружены 28 статуй бога плодородия и покровителя мертвых Сокара, а также множество оберегов и статуэток ушебти, которые помещались в могилы.

Министр туризма и культуры Египта Халед аль-Анани сказал, что он был при открытии саркофага и все выглядело так, как-будто мертвые были мумифицированы вчера, а не тысячи лет назад.

Министр туризма Египта Халед аль-Анани (слева) и генеральный директор Управления древностей Мустафа Вазири (справа) наблюдают за мумией человека, похороненного более 2500 лет назад. ФОТО: KHALED DESOUKI/AFP/Scanpix

Саркофаги были обгаружены недалеко от Мемфиса, где находилась столица Древнего Египта много веков назад. Место внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Саркофаги были найдены в трех гробницах на глубине 10−12 метров и помещены друг на друга. В них, по словам ученых, похоронены священнослужители и высокопоставленные чиновники. Сначала нашли 13, потом 14, а в настоящее время найдено 59 саркофагов.

Egiptuse Saqqara nekropolist leiti 59 kinnist sarkofaagi, milles on muumiad ФОТО: KHALED ELFIQI/EPA/Scanpix

Археологи добавили, что саркофаги, запечатаны более 2500 лет назад, относятся к концу VII-VI веков до нашей эры в Древнем Египте.

Раскопки в Саккаре ведутся уже несколько лет. Помимо человеческих мумий были обнаружены мумии птиц, змей, навозных жуков и других животных. Другие находки включают сосуды и статуи богов и богинь.