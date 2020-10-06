ВИДЕО ⟩ Блогер из Таллинна выяснила у молодых мужчин, насколько хорошо они разбираются в менструации и женских оргазмах

Она собрала русских парней из Таллинна разного возраста - Артем (20), Леня (24), Альберт (19), Томас (27), Лешка (31). Им выдали ручку, листок бумажки и задавали всем одновременно одинаковые вопросы из мира женщины. О клиторе, родах, оргазме, точке G и так далее. Мнения мужчин в разных вопросах разделились. Более подробно о том, какие вопросы задавались и в какую минуту видеоролика ниже:

0:58 - Всем девушкам нравится, когда парни долго не кон***?

2:07 - Сколько нервных окончаний...?

3:34 - Есть ли точка G?

4:02 - При лишении кровь идет ВСЕГДА?

5:51 - У всех девушек ассиметричная грудь?

6:13 - Девушки заводятся с такой же скоростью, что и парни?

7:00 - Все ли девушки испытывают оргазм от проникновения?

7:50 - Девушкам важен размер?

8:29 - Как завести девушку?

10:20 - Как происходит беременность, этапы?

13:09 - Женский оргазм длится дольше мужского?

16:12 - Влияет ли количество партнеров на...?

17:32 - Сколько длятся эти дни?

18:33 - Как и почему происходят эти дни?

21:01 - Стыдно ли купить средства личной гигиены для девушки?

22:48 - Чего парням не хватает в интимной жизни?

Половое просвещение — это доведение до обучаемых знаний об анатомии половых органов человека, половом размножении (оплодотворении, зачатии, развитии зародыша и плода, вплоть до родов), половом сношении, репродуктивном здоровье, эмоциональных отношениях с половым партнером, репродуктивных правах и ответственностях, противозачаточных средствах и других аспектах сексуального поведения человека.