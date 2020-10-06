ТРАГЕДИЯ ⟩ Модель, похищенная бандой во время покупок, найдена в братской могиле

Мексиканка Есеина Эстефания Альварадо родом из города Сьюдад Обрегон. 19 августа она пошла за покупками, но не вернулась домой, сообщает британская газета The Sun.

Женщину похитили несколько мужчин, а ее тело нашли 20 сентября. Альварадо была одной из семи трупов, похороненных в неглубокой братской могиле недалеко от канала Баджо. Сообщается, что обнаружено еще пять тел, но эти данные не были подтверждены прокурорами.

Кроме Альварадо, другие тела еще не опознаны.

Модель Альварадо, чью пропажу обнаружили в середине августа, также была матерью. У нее остался сын. По имеющимся данным, ушедшую за покупками Альварадо похитили четверо мужчин, которые увезли женщину на внедорожнике. Первоначально родственники девушки опознали ее тело по найденным в могиле предметам одежды. На сегодняшний день это подтверждено тестированием ДНК.

Когда Альвадаро исчезла, ее брат Карлос Альварадо Ривьера попросил помощи в социальных сетях, написав слова, от которых наворачиваются слезы:

«Ты вернешься домой, сестра. Ты очень хорошая женщина, у тебя ни с кем нет проблем, ты прекрасная мать. Ты вернешься, потому что все это недоразумение, и ты любишь своего сына».

После обнаружения мертвого тела своей сестры Ривьера объявил, что сильно тоскует по Альварадо, назвав ее своей спутницей по жизни.

«До скорой встречи, моя королева», - написал Ривьера.