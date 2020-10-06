Раскрыт способ идеальной варки яиц

Издание отмечает, что многие кладут яйца в кипящую воду, но из-за этого их вкус портится, а также скорлупу будет сложнее очистить. Чтобы этого избежать, рекомендуется поместить яйца в тару с холодной водой и оставить на 10 минут. После того как яйца сварились, следует вновь их опустить в холодную воду. Это позволит легко их очистить, а вкус будет нежнее.