Раскрыт способ идеальной варки яиц

Китайское издание Sohu написало о том, как правильно варить яйца, чтобы их можно было легко очистить.
Издание отмечает, что многие кладут яйца в кипящую воду, но из-за этого их вкус портится, а также скорлупу будет сложнее очистить. Чтобы этого избежать, рекомендуется поместить яйца в тару с холодной водой и оставить на 10 минут. После того как яйца сварились, следует вновь их опустить в холодную воду. Это позволит легко их очистить, а вкус будет нежнее.
Кроме того, при покупке яиц лучше их встряхнуть. Обычно несвежие яйца издают звук, когда они трясутся. Такие яйца не будут вкусными, независимо от того, как их приготовить, пишет gazeta.ru.