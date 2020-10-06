ПРОВОКАЦИОННОЕ ВИДЕО ⟩ Молодая художница с русскими корнями из Эстонии снялась в ванне с девушкой

Провокационное видео Элины, которая прославилась благодаря участию в группе 5HORSES, появилось на Youtube 2 октября.

Идея видео родилась из-за влияния пандемии и вдохновлено жизнью самой Масинг, которая бросает вызов современной молодежи из-за их неспособности ценить жизнь и попыток познать мир с помощью наркотиков, купленных на родительские деньги. Трек поощряет движение ЛГБТК+ и разнообразие общества в целом, а также критикует привилегии белых людей.

Почти двухминутное видео родилось благодаря совместной работе Масинг, Робина Коовита и модели Аасмяэ, которая также является автором идеи и визажистом видео. Все трое присутствуют в ролике, а Элина и Аасмяэ даже вместе залезли в ванну..

Смотри видео!