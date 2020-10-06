СЕМЯ ЛЬЕТСЯ РЕКОЙ ⟩ Отец 150 детей помог во время пандемии забеременеть еще шести женщинам

49-летний Джо Донор из Вермонта хочет помочь десяти женщинам забеременеть в этом году, которым он согласен помочь как с половым актом, так и с искусственным оплодотворением, сообщает Daily Mail.

По словам донора спермы, примерно 50 процентов его детей родились после занятия сексом с женщиной.

Также мужчина разъяснил для СМИ, что за детей он не получает никакого дохода, но иногда ему оплачивают транспортные расходы.

«Я не получаю материальную выгоду от того, что даю свою сперму женщинам, я просто наслаждаюсь тем, что помогаю другим людям. К счастью, я возглавляю крупное онлайн-предприятие, поэтому я всегда вовремя могу предложить женщине сперму: тогда, когда у нее овуляция», - сказал Донор.

Мужчине нравится слышать о рождении детей и его очень интересует их будущее ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Донор, который скрывает свое настоящее имя, во время коронакризиса был в Аргентине, куда он отправился сдавать сперму. Теперь же холостой мужчина находится в Лондоне, где встретился с пятью женщинами, желающими забеременеть с его помощью.

Благодаря Facebook и огласке у Донора этот год был более продуктивным, чем какой-либо другой, с ним всё чаще связываются жительницы Великобритании, нуждающиеся в его помощи, ведь они в курсе, что мужчина находится в их стране.

«Я теперь в Великобритании и очень надеюсь, что многим женщинам смогу помочь забеременеть», - сказал мужчина.

По словам мужчины, он никак не ограничивал общение детей с собой. В долгосрочной перспективе у него есть цель - оплодотворить около 2500 женщин.

Вот какими рождаются дети от этого мужчины ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

«Коронавирус меня не остановил, чувствую себя лучше, чем когда-либо ранее. Мне нравится разглядывать снимки моих новорожденных детей, поскольку многие из них выглядят в точности как я», - добавил Донор.

По словам мужчины, его действия абсолютно законны, но, несмотря на это, все желающие дети смогут с ним связаться в будущем, но часто он жертвует свою сперму анонимно.

Джо становился донором спермы не только в США, но и в целом ряде стран: в Аргентине, Италии, Сингапуре, на Филиппинах и в Великобритании.

«У меня дети по всему миру. Люди волнуются из-за крова и венерических заболеваний, но ничего подобного никогда раньше не случалось. Цель - жертвовать сперму до тех пор, пока это работает, это может быть и до моего 90-летия», - поясняет мужчина.

Подобную практику Донор начал в 2008 году и каждый год становился отцом примерно 10 детей.

«Я всегда говорил, что не смогу заиметь 2500 детей, с таким темпом это технически невозможно, тогда бы мне пришлось жить до 250 лет», - считает Донор.

Например, некоторые женщины, воспользовавшиеся услугой донора, являются лесбиянками, которые не хотят заниматься сексом с мужчиной. Есть также замужние женщины, у которых мужчины бесплодны.

Donor kinnitas, et seni on kõik tema sooritused sada protsenti õnnestunud. ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Донор ежегодно проходит медицинский контроль, подтверждающий, что с ним всё в порядке.

«У меня не реже раза в год медицинский контроль. Но если женщина желает, чтобы я делал новые тесты, осуществляю их по необходимости», - продолжает Донор.