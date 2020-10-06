СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗНАЛИ? ⟩ Знаменитые российские артисты, которые сидели в тюрьме

В октябре 1984 года был арестован певец Александр Новиков. Все люди совершают ошибки, и даже известные артисты. Какие скелеты держат в своих шкафах известные актеры и музыканты: неуплата налогов, вождение в нетрезвом виде, хулиганство или убийства и торговля наркотиками: досье на знаменитостей очень трудно скрыть, так как они всегда на виду у общественности. В материале Topnews подробные рассказы о «грехах» знаменитых артистов.
Александр Новиков
Александр Новиков
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Поэт и музыкант Алексей Новиков был арестован по обвинению в изготовлении и сбыте музыкальный аппаратуры. Сторона обвинения просила серьезного срока, и в результате Новикова приговорили к 10 годам лишения свободы. Сам певец и композитор отрицал свою причастность к преступлению и называл дело «преследованием» за песню «Вези меня, извозчик». В дискографии Александра более 25 альбомов, которые он и по сей день представляет широкой публике. Большинство композиций относятся к жанру шансон.
Василий Лыкшин
Василий Лыкшин
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Василий Лыкшин вырос в детском доме и с юности славился непростым характером: он не раз привлекался за кражи и мелкое хулиганство. После того как над мальчиком взяла опекунство режиссер Светлана Стасенко, ситуация начала налаживаться: уже к 15-и годам Василия начали снимать в кино. На его счету роль в драме «Сволочи», а также участие в довольно популярных сериалах. За свои 22 года актер пережил довольно много событий: он даже успел жениться и стать отцом. Увы, в 2009 году Василий Лыкшин скончался от сердечного приступа.
Михаил Казаков
Михаил прославился благодаря таким проектам, как сериал «Папины дочки» и юмористической киножурнал «Ералаш». Казакову чаще всего выбирали образы крепких мальчишек-хулиганов, держащих в страхе своих сверстников. Возможно, именно эти образы и перенеслись на жизнь самого актера. В возрасте 17 лет Казаков оказался в непростой ситуации: он вступился за девушку и нанес противнику несколько ножевых ранений, от которых тот скончался в больнице.
Несмотря на признание действий Казакова самообороной, актер все равно отправился на год в исправительную колонию. После выхода на свободу Михаил вернулся к актерской деятельности и больше не был замечен в проблемах с законом.
Игорь Петренко
Игорь Петренко
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Алексей Романов
Алексей Романов
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Лидер группы «Воскресенье» впервые тесно соприкоснулся с судебной системой еще в 1980-х. Причиной для проблем с законом стала нелегальная деятельность по организации «левых» концертов. По решению суда, Алексей Романов был приговорен к трем годам условного срока вместе с конфискацией личного имущества.
Сергей Шевкуненко
Сергей Шевкуненко
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Сергей был известным актером-ребенком. Родившись в актерской семье, еще в детстве он сыграл Мишу Полякова в «Кортике». У Сергея был творческий потенциал, роли шли, нехватки в работе не было. Увы, но блестящая карьера оборвалась в 16 лет: мальчик начал вести разгульный образ жизни, попался на избиении прохожего, что привело его в исправительно-трудовую колонию.
После пошли сроки за кражу со взломом, хранение наркотиков и оружия, кражи икон. К 35 годам Сергей уже 14,5 провел в тюрьме. Актерская карьера, видимо, не очень интересовала Сергея, и он организовал собственную ОПГ. Шевкуненко был не последним человеком в Москве, за что криминальные авторитеты дали ему кличку Артист. В 1995 году Сергея вместе с матерью застрелил наемный убийца.
Эдуард Изотов
Эдуард Изотов
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Советский актер Эдуард Изотов прославился участием в таких фильмах, как «Морозко» и «Огонь, вода и… медные трубы». Жизнь Эдуарда сложилась довольно трагично. Спусковым механизмом в череде неудач стало задержание Изотова вместе с его женой при попытке обменять валюту. В советское время это считалось преступлением, за что оба супруга получили по три года лишения свободы.
После того как Эдуард отбыл свой срок и вышел из тюрьмы, его жизнь пошла совершенно по непредсказуемому сценарию. Заключение сказалось на физическом и эмоциональном состоянии актера, после освобождения Изотов пережил пять инсультов. Состояние здоровья мешало работе в театре, он стал забывать текст и был вынужден уйти на пенсию.
Арчил Гомиашвили
Арчил Гомиашвили
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Известность Арчилу Гомиашвили принесли съемки в фильме «12 стульев». За свою жизнь актер сидел 4 раза, в его послужном списке были и хулиганство, и драки, и воровство. Удивительно, но самая первая статья в списке Гомиашвили – политическая, Арчилу дали 10 лет за издание журнала, из них он отсидел четыре.
Владимир Долинский
Владимир Долинский
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Еще один советский актер, причастный к валютным махинациям, – Владимир Долинский. Свою вину Владимир признал и год провел в СИЗО «Лефортово» перед судом. Долинского приговорили к 5 годам лишения свободы, адвокаты добились уменьшения срока на год, и после 4 лет под стражей Владимир вернулся в театр.
Николай Годовиков
Николай Годовиков
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После съемок в «Белом солнце пустыни» Годовиков пошел служить в армию, а вернувшись, не смог устроиться на работу. В то время в СССР была статья за тунеядство, по этой статье Николай и попал в места заключения в первый раз. В тюрьме Годовиков был под защитой авторитетов, выйдя оттуда, продержался на свободе недолго. В марте 1980 его перенаправили на работу в бумажный комбинат, а уже в июле он вновь попал в тюрьму, но на этот раз за кражу. Суд назначил 4 года тюрьмы.
Савелий Крамаров
Советский актер был чрезвычайно популярен на родине по таким фильмам, как «Джентельмены удачи», «Большая перемена» и «Иван Васильевич меняет профессию». У Савелия с самой юности было достаточно специфичное хобби – он собирал старинные иконы. Ездя по золотому кольцу России, он выменивал иконы за бесценок. У Крамарова сложилась довольно внушительная коллекция, и он начал продавать ее частями за границу.
Савелий Крамаров
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Такая контрабанда, естественно, была отмечена правоохранителями, что принесло Крамарову и его напарнику несколько суток в КПЗ, помогли лишь связи в высших эшелонах власти. Понимая все риски, Савелий собрал документы на эмиграцию в США, чтобы там начать заново свою карьеру. Спустя пару лет после переезда, у актера обнаружили карциному прямой кишки, и Крамаров «сгорел» за пару недель.
Георгий Юматов
Георгий Юматов
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Народный артист Георгий Юматов был чрезвычайно популярен в 40-х годах, он снимался в таких фильмах, как «Не забудь… станция Луговая», «Офицеры» и «Петровка 38». В 1994 году в нетрезвом состоянии Георгий застрелил из ружья дворника, помогавшего ему похоронить собаку. Юматова оскорбило мнение дворника о том, что лучше бы войну выиграли немцы. Будучи фронтовиком, Юматов смог избежать обвинения в убийстве. Актер отсидел два месяца в «Матросской тишине», после чего его выпустили под подписку о невыезде, а вскоре амнистировали как ветерана. В 1997 году Георгий Юматов умер от разрыва брюшной аорты.
Валентина Малявина
Валентина Малявина
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Валентина Малявина прославилась своим участием в картине «Иваново детство». В жизни Валентины было два замужества, второе стало роковым. Актер Станислав Жданько после застоя в карьере стал сильно пить, нередко приглашая за компанию и Малявину. В один из таких вечеров Станислава нашли с ножом в сердце, Валентину осудили на 9 лет лишения свободы. Актриса до последнего отрицала вину. После 5 лет заключения Малявину амнистировали.
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS
Случай Михаила Ефремова – один из самых нашумевших в 2020 году. Народный артист России насмерть сбил человека в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Дело получило широкое освещение в СМИ из-за скандальных заявлений адвоката Пашаева и самого Ефремова. Суд признал Михаила виновным и вынес приговор: 8 лет лишения свободы со штрафом в 800 000 рублей в пользу потерпевшей стороны. На данный момент новый адвокат Ефремова Владимир Васильев просит заменить наказание на уловный срок.