СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗНАЛИ? ⟩ Знаменитые российские артисты, которые сидели в тюрьме

Игорь Петренко SCANPIX

Алексей Романов

Алексей Романов скриншот видео

Лидер группы «Воскресенье» впервые тесно соприкоснулся с судебной системой еще в 1980-х. Причиной для проблем с законом стала нелегальная деятельность по организации «левых» концертов. По решению суда, Алексей Романов был приговорен к трем годам условного срока вместе с конфискацией личного имущества.

Сергей Шевкуненко

Сергей Шевкуненко скриншот видео

Сергей был известным актером-ребенком. Родившись в актерской семье, еще в детстве он сыграл Мишу Полякова в «Кортике». У Сергея был творческий потенциал, роли шли, нехватки в работе не было. Увы, но блестящая карьера оборвалась в 16 лет: мальчик начал вести разгульный образ жизни, попался на избиении прохожего, что привело его в исправительно-трудовую колонию.

После пошли сроки за кражу со взломом, хранение наркотиков и оружия, кражи икон. К 35 годам Сергей уже 14,5 провел в тюрьме. Актерская карьера, видимо, не очень интересовала Сергея, и он организовал собственную ОПГ. Шевкуненко был не последним человеком в Москве, за что криминальные авторитеты дали ему кличку Артист. В 1995 году Сергея вместе с матерью застрелил наемный убийца.

Эдуард Изотов

Эдуард Изотов скриншот видео

Советский актер Эдуард Изотов прославился участием в таких фильмах, как «Морозко» и «Огонь, вода и… медные трубы». Жизнь Эдуарда сложилась довольно трагично. Спусковым механизмом в череде неудач стало задержание Изотова вместе с его женой при попытке обменять валюту. В советское время это считалось преступлением, за что оба супруга получили по три года лишения свободы.

После того как Эдуард отбыл свой срок и вышел из тюрьмы, его жизнь пошла совершенно по непредсказуемому сценарию. Заключение сказалось на физическом и эмоциональном состоянии актера, после освобождения Изотов пережил пять инсультов. Состояние здоровья мешало работе в театре, он стал забывать текст и был вынужден уйти на пенсию.

Арчил Гомиашвили

Арчил Гомиашвили скриншот видео

Известность Арчилу Гомиашвили принесли съемки в фильме «12 стульев». За свою жизнь актер сидел 4 раза, в его послужном списке были и хулиганство, и драки, и воровство. Удивительно, но самая первая статья в списке Гомиашвили – политическая, Арчилу дали 10 лет за издание журнала, из них он отсидел четыре.

Владимир Долинский

Владимир Долинский SCANPIX

Еще один советский актер, причастный к валютным махинациям, – Владимир Долинский. Свою вину Владимир признал и год провел в СИЗО «Лефортово» перед судом. Долинского приговорили к 5 годам лишения свободы, адвокаты добились уменьшения срока на год, и после 4 лет под стражей Владимир вернулся в театр.

Николай Годовиков

Николай Годовиков скриншот видео

После съемок в «Белом солнце пустыни» Годовиков пошел служить в армию, а вернувшись, не смог устроиться на работу. В то время в СССР была статья за тунеядство, по этой статье Николай и попал в места заключения в первый раз. В тюрьме Годовиков был под защитой авторитетов, выйдя оттуда, продержался на свободе недолго. В марте 1980 его перенаправили на работу в бумажный комбинат, а уже в июле он вновь попал в тюрьму, но на этот раз за кражу. Суд назначил 4 года тюрьмы.

Савелий Крамаров

Советский актер был чрезвычайно популярен на родине по таким фильмам, как «Джентельмены удачи», «Большая перемена» и «Иван Васильевич меняет профессию». У Савелия с самой юности было достаточно специфичное хобби – он собирал старинные иконы. Ездя по золотому кольцу России, он выменивал иконы за бесценок. У Крамарова сложилась довольно внушительная коллекция, и он начал продавать ее частями за границу.

Савелий Крамаров скриншот видео

Такая контрабанда, естественно, была отмечена правоохранителями, что принесло Крамарову и его напарнику несколько суток в КПЗ, помогли лишь связи в высших эшелонах власти. Понимая все риски, Савелий собрал документы на эмиграцию в США, чтобы там начать заново свою карьеру. Спустя пару лет после переезда, у актера обнаружили карциному прямой кишки, и Крамаров «сгорел» за пару недель.

Георгий Юматов

Георгий Юматов скриншот видео

Народный артист Георгий Юматов был чрезвычайно популярен в 40-х годах, он снимался в таких фильмах, как «Не забудь… станция Луговая», «Офицеры» и «Петровка 38». В 1994 году в нетрезвом состоянии Георгий застрелил из ружья дворника, помогавшего ему похоронить собаку. Юматова оскорбило мнение дворника о том, что лучше бы войну выиграли немцы. Будучи фронтовиком, Юматов смог избежать обвинения в убийстве. Актер отсидел два месяца в «Матросской тишине», после чего его выпустили под подписку о невыезде, а вскоре амнистировали как ветерана. В 1997 году Георгий Юматов умер от разрыва брюшной аорты.

Валентина Малявина

Валентина Малявина скриншот видео

Валентина Малявина прославилась своим участием в картине «Иваново детство». В жизни Валентины было два замужества, второе стало роковым. Актер Станислав Жданько после застоя в карьере стал сильно пить, нередко приглашая за компанию и Малявину. В один из таких вечеров Станислава нашли с ножом в сердце, Валентину осудили на 9 лет лишения свободы. Актриса до последнего отрицала вину. После 5 лет заключения Малявину амнистировали.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Случай Михаила Ефремова – один из самых нашумевших в 2020 году. Народный артист России насмерть сбил человека в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Дело получило широкое освещение в СМИ из-за скандальных заявлений адвоката Пашаева и самого Ефремова. Суд признал Михаила виновным и вынес приговор: 8 лет лишения свободы со штрафом в 800 000 рублей в пользу потерпевшей стороны. На данный момент новый адвокат Ефремова Владимир Васильев просит заменить наказание на уловный срок.