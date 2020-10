Знаменитые артисты, которые сидели в тюрьме

В это трудно поверить, но итальянская актриса и певица также была поймана за преступлением. В 1982 году Софи посадили в тюрьму на 17 дней за неуплату налогов. Камера Лорен напоминала оранжерею: фанаты присылали цветы, и в какой-то момент подарки начали складывать в холлах. Кто знает, может, актрису и выпустили, чтобы не допустить «озеленения» тюремных территорий.

Лил Уэйн

Американский рэп-исполнитель из Луизианы сейчас признан одним из самых продаваемых хип-хоп артистов в истории. Еще в возрасте 9 лет Уэйн присоединился к успешному музыкальному лейблу, а его дебютный альбом практически моментально стал платиновым. Как полагается гангстеру, рэпера взяли за хранение оружия и марихуаны. Судебные тяжбы длились больше 3 лет: заседания постоянно переносились из-за плотного графика музыканта. В итоге Уэйн все-таки отсидел, в общей сложности срок составил 8 месяцев.

Игорь Петренко

Игорь Петренко SCANPIX

Российский актер, снявшийся более чем в 50 киноролях, с детства отличался сложным характером. История, в которую попал Петренко в 1992 году, закончилась арестом и обвинением в соучастии убийства. Друг актера задолжал серьезную сумму и подговорил Игоря помочь расправиться с «кредитором»: в квартире было инсценировано ограбление, а молодой человек получил пулю. Суд приговорил Игоря Петренко к 8 годам условно. Смягчающим обстоятельством стали юный возраст и рекомендации из театрального училища, а также тот факт, что Петренко все же не был убийцей.

Джеймс Браун

«Крестный отец соула» Джеймс Браун считается одним из самых влиятельных музыкантов в поп-культуре 20 века. «Проступок» музыканта трудно скрыть: он провел 6 лет в тюрьме за нападение с отягчающими обстоятельствами, бонусом к обвинению стало уклонение от полиции. Браун с 16 лет появлялся в криминальных сводках: он участвовал в грабежах и торговал наркотиками. В середине 60-х Джеймс полностью погрузился в музыку и оставил былые «приключения» в прошлом.

Уэсли Снайпс

Уэсли Снайпс AP / Scanpix

Американский актер, прославившийся главной ролью в трилогии «Блейд», как и Софи Лорен, был пойман на уклонении от уплаты налогов. В общей сложности Снайпс за 17 лет задолжал государству более 15 миллионов долларов. Несмотря на предложения актера о возможном снисхождении за крупные выплаты, суд все-таки приговорил Уэсли Снайпса к трем годам лишения свободы.

Винс Нил

Американский музыкант, прославившийся в качеств солиста глэм-метал группы Motley Crue, также имел дело с судебной системой. Винс обвинялся в вождении в нетрезвом виде и непредумышленном убийстве. Нил на полной скорости врезался в другой автомобиль, в то время как его пассажир – барабанщик финской группы Hanoi Rocks Николас Дингли - получил травмы, несовместимые с жизнью. Винса Нила приговорили к 30 дням тюремного заключения, 5 годам испытательного срока и выплате в 2,6 миллиона долларов жертвам аварии. Из 30 дней Винс провел в тюрьме 15 и вышел раньше за хорошее поведение.

Мишель Родригес

Мишель Родригез Faye Sadou/MPI/Capital Pictures/SAD/MPI/Capital Pictures

Американская актриса, известная по таким фильмам, как «Форсаж», «Аватар» и «Обитель зла», также славится своим непростым характером. В 2002 ее обвинили в нападении на соседку по комнате, в 2003 последовали обвинения в ДТП, которые из года в год повторялись. В 2006 году Мишель все-таки предстала перед судом за вождение в нетрезвом виде. В итоге Родригес приговорили к 60 дням тюремного заключения и обязательному прохождению программы по лечению алкогольной зависимости, суд также добавил 30 дней общественных работ.

Алексей Романов

Алексей Романов скриншот видео

Лидер группы «Воскресенье» впервые тесно соприкоснулся с судебной системой еще в 1980-х. Причиной для проблем с законом стала нелегальная деятельность по организации «левых» концертов. По решению суда, Алексей Романов был приговорен к трем годам условного срока вместе с конфискацией личного имущества.

Тим Аллен

Американский комик и актер Тимоти Алан Дик прославился озвучиванием персонажей в мультфильме «История игрушек». В юности Тим отсидел два года в тюрьме за хранение и сбыт наркотиков.

Томми Ли

Барабанщик рок-группы Mötley Crüe занимает 20 место в списке 100 лучших барабанщиков по версии Rolling Stones. Бурный нрав Томми трудно обуздать, попытка была предпринята актрисой и моделью Памелой Андерсон. Пара долго встречалась, а их роман был самым обсуждаемым в 2000-х. Страсти кипели нешуточные, дело дошло до того, что Томи был заключен под стражу на 4 месяца после избиения Памелы. Пара, после выхода Томми на свободу, воссоединилась, правда, ненадолго.

Сергей Шевкуненко

Сергей Шевкуненко скриншот видео

Сергей был известным актером-ребенком. Родившись в актерской семье, еще в детстве он сыграл Мишу Полякова в «Кортике». У Сергея был творческий потенциал, роли шли, нехватки в работе не было. Увы, но блестящая карьера оборвалась в 16 лет: мальчик начал вести разгульный образ жизни, попался на избиении прохожего, что привело его в исправительно-трудовую колонию.

После пошли сроки за кражу со взломом, хранение наркотиков и оружия, кражи икон. К 35 годам Сергей уже 14,5 провел в тюрьме. Актерская карьера, видимо, не очень интересовала Сергея, и он организовал собственную ОПГ. Шевкуненко был не последним человеком в Москве, за что криминальные авторитеты дали ему кличку Артист. В 1995 году Сергея вместе с матерью застрелил наемный убийца.

Эдуард Изотов

Эдуард Изотов скриншот видео

Советский актер Эдуард Изотов прославился участием в таких фильмах, как «Морозко» и «Огонь, вода и… медные трубы». Жизнь Эдуарда сложилась довольно трагично. Спусковым механизмом в череде неудач стало задержание Изотова вместе с его женой при попытке обменять валюту. В советское время это считалось преступлением, за что оба супруга получили по три года лишения свободы.

После того как Эдуард отбыл свой срок и вышел из тюрьмы, его жизнь пошла совершенно по непредсказуемому сценарию. Заключение сказалось на физическом и эмоциональном состоянии актера, после освобождения Изотов пережил пять инсультов. Состояние здоровья мешало работе в театре, он стал забывать текст и был вынужден уйти на пенсию.

Крис Браун

Еще один рэпер в нашем списке – Крис Браун. В 2009 году Криса привлекли к ответственности за то, что он избил и чуть не задушил свою подругу - 21-летнюю Рианну. Браун отделался условным сроком и общественными работами. Увы, это не отвело беду от артиста. Вспышки агрессии повторялись, и Крис, избив мужчину на улице, попал в реабилитационную клинику, из которой его «попросили», так как пациент был невыносим. Суду пришлось изменить меру пресечения на тюремное заключение. В итоге Браун провел более 3 недель в тюрьме.

Тупак Шакур

Тупак – единственный рэп-исполнитель, который попал в тюрьму еще не родившись. Его мать – Афени Шакур была левоцентристской активисткой и пропагандировала движение «Черные пантеры». Афени попала в тюрьму по подозрению в организации теракта, в это время она уже была беременной Тупаком.

Свой первый срок Тупак получил в 1993 году: одна из подруг рэпера обвинила его в изнасиловании. Суд приговорил Шакура к 4,5 годам лишения свободы, из них он отсидел 8 месяцев. Тюремное заключение Тупака подарило миру его первый альбом Me Against The World.

Арчил Гомиашвили

Арчил Гомиашвили скриншот видео

Известность Арчилу Гомиашвили принесли съемки в фильме «12 стульев». За свою жизнь актер сидел 4 раза, в его послужном списке были и хулиганство, и драки, и воровство. Удивительно, но самая первая статья в списке Гомиашвили – политическая, Арчилу дали 10 лет за издание журнала, из них он отсидел четыре.

Линдсей Лохан

Американская актриса не раз попадалась на употреблении запрещенных веществ, вождении в нетрезвом виде, драках и воровстве. В 2010 году Линдсей попала в тюрьму на 14 дней за пропуск лекций о вреде алкоголя: это наказание ей назначил суд. Когда она приехала в тюрьму, ее встретили овациями и одобрительными возгласами.

Владимир Долинский

Владимир Долинский SCANPIX

Еще один советский актер, причастный к валютным махинациям, – Владимир Долинский. Свою вину Владимир признал и год провел в СИЗО «Лефортово» перед судом. Долинского приговорили к 5 годам лишения свободы, адвокаты добились уменьшения срока на год, и после 4 лет под стражей Владимир вернулся в театр.

Кристиан Слейтер

Американский актер, получивший свою известность по таким фильмам, как «Имя розы», «Интервью с вампиром» и многим другим, также обвинялся в серьезном преступлении. Слейтер провел в тюрьме почти 60 дней за нападение на свою подругу в пьяном виде.

Денни Трехо

Американский актер – один из самых известных уголовников в мире кино. Большинство персонажей, которых играет Денни, – мерзавцы. Трехо известен миру по таким фильмам, как «От заката до рассвета», «Мачете», «Ягуар», «Инферно» и многим другим. В общей сложности актер просидел 11 лет за хранение, изготовление и распространение наркотиков и несколько ограблений.

Николай Годовиков

Николай Годовиков скриншот видео

После съемок в «Белом солнце пустыни» Годовиков пошел служить в армию, а вернувшись, не смог устроиться на работу. В то время в СССР была статья за тунеядство, по этой статье Николай и попал в места заключения в первый раз. В тюрьме Годовиков был под защитой авторитетов, выйдя оттуда, продержался на свободе недолго. В марте 1980 его перенаправили на работу в бумажный комбинат, а уже в июле он вновь попал в тюрьму, но на этот раз за кражу. Суд назначил 4 года тюрьмы.

Савелий Крамаров

Советский актер был чрезвычайно популярен на родине по таким фильмам, как «Джентельмены удачи», «Большая перемена» и «Иван Васильевич меняет профессию». У Савелия с самой юности было достаточно специфичное хобби – он собирал старинные иконы. Ездя по золотому кольцу России, он выменивал иконы за бесценок. У Крамарова сложилась довольно внушительная коллекция, и он начал продавать ее частями за границу.

Савелий Крамаров скриншот видео

Такая контрабанда, естественно, была отмечена правоохранителями, что принесло Крамарову и его напарнику несколько суток в КПЗ, помогли лишь связи в высших эшелонах власти. Понимая все риски, Савелий собрал документы на эмиграцию в США, чтобы там начать заново свою карьеру. Спустя пару лет после переезда, у актера обнаружили карциному прямой кишки, и Крамаров «сгорел» за пару недель.

Георгий Юматов

Георгий Юматов скриншот видео

Народный артист Георгий Юматов был чрезвычайно популярен в 40-х годах, он снимался в таких фильмах, как «Не забудь… станция Луговая», «Офицеры» и «Петровка 38». В 1994 году в нетрезвом состоянии Георгий застрелил из ружья дворника, помогавшего ему похоронить собаку. Юматова оскорбило мнение дворника о том, что лучше бы войну выиграли немцы. Будучи фронтовиком, Юматов смог избежать обвинения в убийстве. Актер отсидел два месяца в «Матросской тишине», после чего его выпустили под подписку о невыезде, а вскоре амнистировали как ветерана. В 1997 году Георгий Юматов умер от разрыва брюшной аорты.

Валентина Малявина

Валентина Малявина скриншот видео

Валентина Малявина прославилась своим участием в картине «Иваново детство». В жизни Валентины было два замужества, второе стало роковым. Актер Станислав Жданько после застоя в карьере стал сильно пить, нередко приглашая за компанию и Малявину. В один из таких вечеров Станислава нашли с ножом в сердце, Валентину осудили на 9 лет лишения свободы. Актриса до последнего отрицала вину. После 5 лет заключения Малявину амнистировали.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Случай Михаила Ефремова – один из самых нашумевших в 2020 году. Народный артист России насмерть сбил человека в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Дело получило широкое освещение в СМИ из-за скандальных заявлений адвоката Пашаева и самого Ефремова. Суд признал Михаила виновным и вынес приговор: 8 лет лишения свободы со штрафом в 800 000 рублей в пользу потерпевшей стороны. На данный момент новый адвокат Ефремова Владимир Васильев просит заменить наказание на уловный срок.