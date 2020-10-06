СБУДЕТСЯ ЛИ? ⟩ Ванга предсказала Трампу страшную участь после коронавируса

По их словам, Ванга предсказывала сегодняшнему американскому лидеру «загадочную болезнь», после которой врач обнаружат у него опухоль мозга и повреждение слуха. Проверить знамение предсказательницы сейчас никак невозможно.

О своем заражении заявил сам Трамп в пятницу 2 октября. Национальный лидер Штатов сообщил, что вместе с ним инфекцию подхватила и его супруга, первая леди США. «Мы немедленно начнем карантин и процесс восстановления. Мы преодолеем это вместе!», — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.