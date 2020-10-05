ДО И ПОСЛЕ ⟩ Эстонская блогер наконец показала результат пластической операции: отрубили нос

26-летний блогер сообщила на своем канале, что операция планировалась уже полгода. Основная причина того, что она легла под нож, заключалась в том, что носовая перегородка Деаны была «сильно изогнута». Это вызывало постоянное воспаление и хронический ринит. Поскольку операцию все равно пришлось делать, блогер решила также исправить и внешний вид носа, сообщает портал Elu24.

«Внешний вид моего носа все равно изменится, поэтому, если уже идти на это, то пусть будет желаемый результат», - объяснила девушка.

Деана Нооп в апреле 2019 г. ФОТО: Kaader videost/YouTube.com

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Операция 27 августа прошла успешно, и теперь можно увидеть первый результат. «Месяц спустя я позирую на этом снимке под углом, который никогда бы не продемонстрировал на снимке раньше. А теперь это мой любимый уголок лица?!» - подписала фото Деана, которая очень довольна новой формой носа.

«Так приятно вернуться, хоть и с припухлым лицом, но зато здоровым и счастливым!», - радостно написала Деана после месячной паузы. Однако улучшение еще не закончилось, так как окончательный результат операции должен быть виден только через год.