О ДА! ⟩ В Таллинне пройдет неделя ресторанов

Благодаря Таллиннской неделе ресторанов у всех есть великолепная возможность узнать местную кухню и познакомиться с последними кулинарными тенденциями.
Целую неделю, полную открытий, приятных впечатлений и возможностей посетить и сравнить большое количество различных ресторанов, можно наслаждаться благодаря прекрасной цене.
Таллиннская неделя ресторанов хотела бы, чтобы и местные жители, и посещающие Таллинн туристы почувствовали, что они лично приглашены насладиться профессиональным уровнем и гостеприимством таллиннских ресторанов.
Неделя ресторанов состоится в период с 9 октября по 18 октября 2020 года.
В рамках кампании в течение этого периода будут представлены 52 эстонских ресторана, предлагающих свои лучшие вкусы: меню из 2 блюд от 10 евро и меню из 3 блюд от 20 евро плюс вегетарианское меню.
Для участия в кампании вам также необходимо выбрать соответствующее меню на веб-сайте, которое будет немедленно оплачено по банковской ссылке. Вы не можете купить меню в ресторане!
Участники ресторанной недели:
- 7ÜRTI
- Al Mare Grill
- Allee
- Anija Mõisakohwik
- Antonius
- Argentiina (Lootsi 8)
- Argentiina (Pärnu mnt. 37)
- Butterfly Lounge
- Charlies Corner
- Cher Ami
- Entri
- Estonia restaurant
- GC Gastrobar
- Gourmet Coffee
- Hans
- Hips
- Jahu Resto
- Kalamaja Camino
- Kalevi Jahtklubi Resto
- Kathmandu Hill
- Korsten Kitchen
- KÄRBES Kitchen & Bar
- La Tabla
- Lihuniku Äri
- Loft ja Ürdid
- Lucca
- MEAT Resto & Butchery
- Oia
- Olde Hansa
- Olivia Resto
- Oru Hub Bistro
- Pelm
- Pierre
- Pikajala Kohvik
- Rae
- Regatta
- Repa
- Riviera Palais Brasserie
- Salt
- Sardiinid
- Scheeli
- Senso
- Spot
- SÜSI Grill & Chill
- Trofe
- Troika
- Vassilissa
- Veer Kitchen and Bar
- Vilde ja Vine
- Weis
- White Monk
- ÜLO