Пн, 5.10.2020
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О ДА! ⟩ В Таллинне пройдет неделя ресторанов

Ресторан. Иллюстративное фото.

ФОТО: rawpixel.com/shutterstock

Благодаря Таллиннской неделе ресторанов у всех есть великолепная возможность узнать местную кухню и познакомиться с последними кулинарными тенденциями. 

Целую неделю, полную открытий, приятных впечатлений и возможностей посетить и сравнить большое количество различных ресторанов, можно наслаждаться благодаря прекрасной цене.

Таллиннская неделя ресторанов хотела бы, чтобы и местные жители, и посещающие Таллинн туристы почувствовали, что они лично приглашены насладиться профессиональным уровнем и гостеприимством таллиннских ресторанов.

Неделя ресторанов состоится в период с 9 октября по 18 октября 2020 года.

В рамках кампании в течение этого периода будут представлены 52 эстонских ресторана, предлагающих свои лучшие вкусы: меню из 2 блюд от 10 евро и меню из 3 блюд от 20 евро плюс вегетарианское меню.

Для участия в кампании вам также необходимо выбрать соответствующее меню на веб-сайте, которое будет немедленно оплачено по банковской ссылке. Вы не можете купить меню в ресторане!

Участники ресторанной недели: 

  • 7ÜRTI
  • Al Mare Grill
  • Allee
  • Anija Mõisakohwik
  • Antonius
  • Argentiina (Lootsi 8)
  • Argentiina (Pärnu mnt. 37)
  • Butterfly Lounge
  • Charlies Corner
  • Cher Ami
  • Entri
  • Estonia restaurant
  • GC Gastrobar
  • Gourmet Coffee
  • Hans
  • Hips
  • Jahu Resto
  • Kalamaja Camino
  • Kalevi Jahtklubi Resto
  • Kathmandu Hill
  • Korsten Kitchen
  • KÄRBES Kitchen & Bar
  • La Tabla
  • Lihuniku Äri
  • Loft ja Ürdid
  • Lucca
  • MEAT Resto & Butchery
  • Oia
  • Olde Hansa
  • Olivia Resto
  • Oru Hub Bistro
  • Pelm
  • Pierre
  • Pikajala Kohvik
  • Rae
  • Regatta
  • Repa
  • Riviera Palais Brasserie
  • Salt
  • Sardiinid
  • Scheeli
  • Senso
  • Spot
  • SÜSI Grill & Chill
  • Trofe
  • Troika
  • Vassilissa
  • Veer Kitchen and Bar
  • Vilde ja Vine
  • Weis
  • White Monk
  • ÜLO
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