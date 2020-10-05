О ДА! ⟩ В Таллинне пройдет неделя ресторанов

Целую неделю, полную открытий, приятных впечатлений и возможностей посетить и сравнить большое количество различных ресторанов, можно наслаждаться благодаря прекрасной цене.

Таллиннская неделя ресторанов хотела бы, чтобы и местные жители, и посещающие Таллинн туристы почувствовали, что они лично приглашены насладиться профессиональным уровнем и гостеприимством таллиннских ресторанов.

Неделя ресторанов состоится в период с 9 октября по 18 октября 2020 года.

В рамках кампании в течение этого периода будут представлены 52 эстонских ресторана, предлагающих свои лучшие вкусы: меню из 2 блюд от 10 евро и меню из 3 блюд от 20 евро плюс вегетарианское меню.

Для участия в кампании вам также необходимо выбрать соответствующее меню на веб-сайте, которое будет немедленно оплачено по банковской ссылке. Вы не можете купить меню в ресторане!

Участники ресторанной недели: