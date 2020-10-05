Пн, 5.10.2020
Жители в шоке! В городе Элва построили спорткомплекс почти за 5 миллионов, но с туалетом что-то не так... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Cколько стоит отдых Насти Ивлеевой и Элджея?

Настя Ивлеева и Элджей

ФОТО: Instagram

Популярный блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей отправились отдыхать на Мальдивы, передает RUS TVNET.

После открытия границ Ивлеева и ее подруга Юлия Коваль улетели на съемки шоу «Орел и решка». Работа проходила на Мальдивах. После окончания съемки блогер решила не возвращаться в Москву, а осталась отдыхать вместе со своим мужем Элджеем.

Стоимость пребывания в LUX* North Male Atoll варьируется от 85 до 135 тысяч рублей (от 930 до 1,4 тысячи евро) в сутки. За эти деньги гости могут проживать на вилле (площадь 350 квадратных метров) с отдельной гостиной, террасой, бассейном, принадлежностями для барбекю, сауной, мини-баром и большим телевизором.

У журналистов также есть информация, что супруги остановились в трехэтажном пентхаусе площадью 1000 квадратных метров. Его стоимость в сутки – 760 тысяч рублей (8,3 тысячи евро).

Ивлеева регулярно публикует снимки в брендовой одежде, катается на дорогих машинах и отдыхает на лучших курортах мира. Не всем подписчикам это нравится. Многие пишут, что хотят увидеть прежнюю Настю, но она утверждает, что ничуть не изменилась.

Напомним, в июле Настя и Элджей отметили первую годовщину свадьбы.

НАВЕРХ
Back