Гороскоп на неделю с 5 октября: Рыбы зарабатывают, Близнецы спорят

Весы

Любовь. Свободные Весы ведут себя ветрено. Легкости в отношениях хочется и семейным представителям знака.

Деньги. Траты больше обычных, но сейчас Весы покупают нужное и со скидкой. Или только утешают себя этим?

Работа. Договариваться с людьми стоит в начале недели. Конец периода подходит для работы руками и реализации задуманного.

Скорпион

Любовь. Гороскоп советует Скорпионам не бояться внезапных перемен в любовных делах — они приведут к лучшему.

Деньги. Благоприятны траты на технику. Совершать их лучше с человеком, который сможет дать дельный совет.

Работа. Скорпионы волнуются, но внешне выглядят уверенно, чем убеждают партнеров, коллег или заказчиков.

Стрелец

Любовь. Любовный фон нейтральный. Стрельцы на неделе с 5 октября сосредоточены на личных делах.

Деньги. Отложите составление долгосрочных планов: вскоре их придется менять из-за новых обстоятельств.

Работа. Прекрасно, если у Стрельцов есть шанс взять пару дней отдыха. Это поможет перезагрузиться и под другим углом взглянуть на работу.

Козерог

Любовь. Импровизация партнера — спонтанное свидание или всплеск эмоций — сделает неделю запоминающейся.

Деньги. На пути к финансовой цели гороскоп советует Козерогам действовать по принципу «тише едешь — дальше будешь».

Работа. Козероги оказываются в неловкой ситуации, из которой умудряются извлечь плюсы.

Водолей

Любовь. Гороскоп советует Водолеям с партнером чаще быть на публике — вам обоим надо развеяться.

Деньги. Есть настроение, чтобы обновить гардероб. Но гороскоп не советует Водолеям поддаваться искушению: вскоре вам захочется совсем других покупок.

Работа. Неделя создана для Водолеев, которые действуют уверенно и спокойно. Пятница — наиболее расслабленный день.

Рыбы

Любовь. Пока что о действиях сообща речь не идет: каждый в вашей паре настаивает на своей правоте.

Деньги. Рыбы нацелены на заработок и рискуют забыть о близких. Важно соблюсти баланс, предупреждает гороскоп на неделю.

Работа. Если вы думаете о смене работы, на неделю с 5 октября стоит запланировать встречи с потенциальным руководством: вы сможете себя презентовать.

Овен

Любовь. Овны легко завязывают контакты с противоположным полом, но не романтические, а дружеские.

Деньги. Чем ближе к началу недели разговоры с руководителями и представителями власти о деньгах, тем успешнее будут.

Работа. Гороскоп советует перепроверить график: высок риск забыть о важной для карьеры встрече.

Телец

Любовь. Вы получите поддержку любимого человека в вопросе, который раньше становился для вас предметом споров.

Деньги. План расходов можно пересмотреть: похоже, вы слишком затянули пояса — без особого повода.

Работа. Рутинных и срочных задач так много, что заняться масштабными делами пока не удается.

Близнецы

Любовь. Близнецов переполняет чувство благодарности и уважения к партнеру. О причинах знаете только вы.

Деньги. Споры из-за денег и недвижимости закончатся на неделе с 5 октября в вашу пользу.

Работа. Близнецы не лидируют, а пока догоняют. Но только до середины недели.

Рак

Любовь. Сексуальность и привлекательность повышаются, пользоваться чем пока нет никакого настроения.

Деньги. Раки переделывают недавнюю работу, что потянет за собой перемены в оплате труда, сулит гороскоп.

Работа. Одиночество поможет Ракам работать продуктивнее, а отличные мысли придут в тишине и спокойствии.

Лев

Любовь. Похоже, Львов и их партнеров пытаются поссорить. Шансы, что это удастся, ничтожны.

Деньги. Благоприятна учеба, связанная с денежной сферой. Самое время узнать новое об инвестициях или кредитовании.

Работа. Не лучшая неделя для деловой активности и переговоров: вас наверняка поймут неточно.

Дева

Любовь. Если вы в начале отношений, высоки шансы получить волнующее признание.

Деньги. В личных финансах неразбериха, потому Девы временно переходят в режим экономии.