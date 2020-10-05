ВИДЕО ⟩ Осеннее чудо: Лиза Галкина восхитила Cеть детской непосредственностью и артистизмом

Поклонники не смогли пройти мимо этого милого ролика, также они отметили, что малышка даже не сорвала понравившейся цветок.

«Эти детки вырастут хорошими, добрыми людьми, с большим сердцем сейчас это редкость. Спасибо Максу и Алле!», «Даже не сорвала! Она волшебная!», «Какая же Лиза искренняя, непосредственная и восхитительная девочка!!», «У вас чудесные дети. Такие добрые и внимательные», «Какие же милые детки у вас с Аллой, Максим», «Это так здорово, когда детки замечают такое обыкновенное чудо», «Осеннее чудо это ваши дети! Такие добрые, чуткие, не избалованные а воспитаные с правильным пониманием жизни!)», - отметили пользователи Сети.