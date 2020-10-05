ВЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ? ⟩ Запрет пушных ферм в Эстонии поддерживают только несколько знаменитостей, большая часть населения против

Свою поддержку таким образом уже выразили многие известные люди. В числе прочих рамку голубой лисицы добавили политик Сирет Котка, музыканты Сандра и Ялмар Вабарна, певица Хелен Адамсон, артист Марек Садам, актер Хенрик Норманн, актриса Лийс Лассь, ведущая Кадри Пикхоф, актер Кристьян Люус, ведущая Кейли Сюкияйнен и визажист Реэт Хярмат.

«Мы действительно рады, что движение, инициированное Nähtamatud Loomad, так стремительно распространяется в социальных сетях и что столько жителей Эстонии выступают против происходящей на пушных фермах жестокости. Мы от всего сердца благодарим всех за поддержку и сделаем все, чтобы выращивание в Эстонии животных в тесных клетках осталось наконец в прошлом», – заявила президент Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.

Сандра Вабарна, которая была одной из первых людей, добавивших голубую лисицу на фото профиля, является активной сторонницей запрета пушных ферм. Она считает, что такой жестокой практике нет места в современном развитом мире.

Исследование, проведенное в сентябре компанией Kantar Emor, показало, что 75% жителей Эстонии не поддерживает выращивание и умерщвление лис и норок на фермах с целью получения меха.

Запрет пушных ферм ранее дважды обсуждался в большом зале Рийгикогу – в последний раз в начале 2019 года, когда законопроект с минимальным перевесом был отклонен.