На платформе Amazon состоялась премьера модного показа Рианны Savage X Fenty Vol.2, где в качестве моделей появились Дэми Мур, Уиллоу Смит, Пэрис Хилтон и певица Лиззо. Forbes Woman среди первых посмотрел фильм-показ — и рассказывает, почему это стоит увидеть.

Из-за пандемии коронавируса первая презентация коллекции нижнего белья Rihanna Savage X Fenty в этом году была виртуальной, но все желающие смогут повторно любоваться ею со 2 октября через онлайн платформу Amazon Prime.

«С глобальной пандемией это сложно, но мы крепкие печеньки, и мы любим вызовы!» - сказала Рианна перед показом мод, передает BuzzFeed.

Съемки Savage X Fenty Vol.2 пришлись на эпидемию COVID-19, так что работать пришлось в режиме строгого карантина — кастинги и репетиции проходили виртуально. Но пока одни бренды в условиях эпидемии минимизировали свои показы до интерактивных лукбуков и показов на крыше и в пригородах Нью-Йорка, Рианна решила не опускать планку, которую она же и поставила в прошлом году. Только в шоу Savage x Fenty Vol. 2 традиционный «кэтволк» соседствует с танцевальными номерами и выступлениями самых востребованных молодых музыкантов года (Travis Scott, BadBunny, Ella Mai, Miguel, Mustard и Rosalía). Только на этой сцене, окруженные моделями и танцорами с самым разным бэкграундом, размером и особенностями внешности, могут одновременно оказаться супермодель Белла Хадид и 57-летняя актриса Дэми Мур, сверхпопулярная Уиллоу Смит и героиня 2000-х Пэрис Хилтон, боди-позитив певица Лиззо и топ-модель Ирина Шейк, модель Кара Делевинь и актриса Индия Мур (сериал «Поза»). Только здесь вместо подиума — конвейр, где модели танцуют вогинг (voguing — танцевальное движение и бальная культура Нью-Йорка 1980-х годов) посреди неоново зеленых фасовочных цехов, сообщает портал TUT.by.

Все танцоры были в нижнем белье Savage X Fenty на показе. ФОТО: Dennis Leupold/AP/Scanpix

Модель Назанин Манди Пиментел (на фото вверху и внизу) была тронута до слез, когда узнала, что Рианна хотела, чтобы она была моделью на ее показе мод. Назанин (1,63 м), невысокого роста, замужем за певцом Мигелем (на фото выше), который выступал на показе мод.

Модель Джаззель Занотт за кадром модного показа. ФОТО: Jerritt Clark/AFP/Scanpix

Модель Сиарда Холл и британский режиссер Надя Ли Коэн на показе мод Savage X Fenty Show Vol. 2 на красной дорожке. ФОТО: Jerritt Clark/AFP/Scanpix

Рианна призналась, что пробует на себе все дизайны коллекции нижнего белья, передает Metro. «Самым важным посылом является то, что это нижнее белье сделанное женщиной для женщин», - сказала Рианна, добавив, что ее нижнее белье предназначено для всех, кто хочет чувствовать себя сексуальным и смелым.

Рэпер Miss 5th Ave на красной дорожке показа. ФОТО: Jerritt Clark/AFP/Scanpix

Певица Rico Nasty на показе мод Savage X Fenty Show Vol. 2 на красной дорожке. ФОТО: Jerritt Clark/AFP/Scanpix

Деми Мур рассказала, что, когда ее попросили стать моделью для показа Рианны, она была сначала шокирована. Конечно, 57-летняя Деми согласилась участвовать, но немного колебалась с решением из-за возраста. Однако актриса получила большую поддержку со стороны женщин, которые были на съемочной площадке, и, по итогу, осталась очень довольна. В своем интервью она похвалила виртуальный показ мод Рианны и описала его как нечто очень свежее. «Люди были приятно, приятно удивлены», - так описала показ Деми.

Актриса Индиа Мур на показе мод Savage X Fenty Show Vol. 2 на красной дорожке. ФОТО: Jerritt Clark/AFP/Scanpix