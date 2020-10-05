Тимати может стать новым героем шоу «Холостяк»

Только год назад у пары родился ребенок — сын Ратмир, и с виду они казались счастливыми влюбленными, но вдруг разбежались. Теперь же появилась информация, что Тимур Юнусов (настоящее имя музыканта) так спешно бросил модель ради того, чтобы блеснуть на ТВ.

Сам артист пока эту информацию не подтверждал, а вот поклонники недоумевают — зачем Юнусову искать себе девушку на шоу, ведь вряд ли у него есть какие-то проблемы в отношениях с противоположным полом. Однако, как известно, участие в «Холостяке» уже давно стало не способом построить любовь, а хорошей возможностью для знаменитостей напомнить о себе, а для участвующих девушек — прославиться. Для Тимати же после его ухода из Black Star и начала собственного дела как нельзя кстати будет внимание публики.