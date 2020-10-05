Самый завидный жених России: канал ТНТ представил нового «Холостяка»

Завеса тайны о том, кто станет героем нового сезона реалити-шоу «Холостяк», наконец открыта. Super первым сообщает, что выбирать себе даму сердца из участниц на любой вкус и цвет будет Тимати. Премьера пока назначена на весну. Съемки еще не стартовали, поскольку кастинг девушек до сих пор в процессе.
Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова объявила об их расставании всего лишь месяц назад, однако подчеркнула, что пара так и не смогла пережить карантин и уже давно живет раздельно. У рэпера двое детей — дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой и сын Ратмир, которому вот-вот исполнится год.