Самый завидный жених России: канал ТНТ представил нового «Холостяка»

Завеса тайны о том, кто станет героем нового сезона реалити-шоу «Холостяк», наконец открыта. Super первым сообщает, что выбирать себе даму сердца из участниц на любой вкус и цвет будет Тимати. Премьера пока назначена на весну. Съемки еще не стартовали, поскольку кастинг девушек до сих пор в процессе.