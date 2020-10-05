«Терпеть побои, годами голодать»: Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства

Да. Но также думаю, что непросто ребёнком на протяжении 10 лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову, о том, что "изнеженные инста-актрисы понятия не имеют, что такое труд",