«Терпеть побои, годами голодать»: Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства

На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно... 🤪🙈 Но когда тебя окружают потрясающие и нахрен сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!! 🤟🏻 Спасибо любимому @tnt_online и всем создателям шоу!!! ☄️ Это было грандиозно!!!!! Уже сегодня!! В 19:00 на ТНТ суперпремьера шоу «Золото Геленджика»! 🌪💰 Кому достанется золото, какие испытания ждут наших участников и что в конце выберет победитель узнаем уже через 2 часа! 💣💥 А завтра вечером снова включай ТНТ и смотри премьеру сериала «Гусар»! Это будет 🔥🔥🔥 Поздравляю @garikkharlamov и всех причастных с премьерой!! 👏🏻

