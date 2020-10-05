«Терпеть побои, годами голодать»: Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства

На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно... 🤪🙈 Но когда тебя окружают потрясающие и нахрен сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!! 🤟🏻 Спасибо любимому @tnt_online и всем создателям шоу!!! ☄️ Это было грандиозно!!!!! Уже сегодня!! В 19:00 на ТНТ суперпремьера шоу «Золото Геленджика»! 🌪💰 Кому достанется золото, какие испытания ждут наших участников и что в конце выберет победитель узнаем уже через 2 часа! 💣💥 А завтра вечером снова включай ТНТ и смотри премьеру сериала «Гусар»! Это будет 🔥🔥🔥 Поздравляю @garikkharlamov и всех причастных с премьерой!! 👏🏻
Артистка опубликовала фото со съёмок нового шоу "Золото Геленджика" в Instagram и отметила, что раньше не представляла, "что такое трудно". Один из подписчиков прокомментировал, что действительно сложно "тягать кирпичи" на стройке или работать на шахте.
Да. Но также думаю, что непросто ребёнком на протяжении 10 лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову, о том, что "изнеженные инста-актрисы понятия не имеют, что такое труд",
— ответила Асмус.
Комментатор написал актрисе, что не хотел её обидеть, а поклонники поддержали Кристину и пожелали ей сил и творческих успехов.