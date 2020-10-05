ФОТО ⟩ Эта эстонская певица взяла с собой камеру в ванную комнату, и теперь ее прелести обсуждает вся Сеть

18-летняя певица из Пярну привлекла к себе внимание, когда сотрудничала с диджеем Меэлисом Эсколой или Cityflash. Хит «Не покидай меня» три года назад набрал более 1,3 миллиона просмотров на YouTube.

В июне этого года Лаура-Ли и Cityflash выпустили летний ремейк старого доброго хита «У тебя самый красивый кувшин», а на видео певица продемонстрировала свое умение танцевать тверк.

Лаура-Ли Ууссаар в видео на песню «У тебя самый красивый кувшин». ФОТО: скриншот из видео/YouTube.com

На днях Лаура-Ли поделилась довольно-таки интимным снимком из ванной. «Иногда нужно просто отдохнуть и расслабиться», - подписала она фото. А как известно, люди в ванной голые!