Пн, 5.10.2020
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ФОТО ⟩ Эта эстонская певица взяла с собой камеру в ванную комнату, и теперь ее прелести обсуждает вся Сеть

Лаура-Ли Ууссаар

ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Певица Лаура-Ли Ууссаар позволила фанатам заглянуть в запрещенную зону и приоткрыла дверь в ванную комнату, пишет Elu24. 

18-летняя певица из Пярну привлекла к себе внимание, когда сотрудничала с диджеем Меэлисом Эсколой или Cityflash. Хит «Не покидай меня» три года назад набрал более 1,3 миллиона просмотров на YouTube.

В июне этого года Лаура-Ли и Cityflash выпустили летний ремейк старого доброго хита «У тебя самый красивый кувшин», а на видео певица продемонстрировала свое умение танцевать тверк.

Лаура-Ли Ууссаар в видео на песню «У тебя самый красивый кувшин».

ФОТО: скриншот из видео/YouTube.com

На днях Лаура-Ли поделилась довольно-таки интимным снимком из ванной. «Иногда нужно просто отдохнуть и расслабиться», - подписала она фото. А как известно, люди в ванной голые!

Публикация вызвала шквал восторженных комментариев, и певице посоветовали немедленно присоединиться к OnlyFans.

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