Гороскоп на 5 октября: Ракам не стоит вмешиваться в чужую жизнь, а Козерогов ждут перемены

Важными становятся практичность пополам с красотой и удовольствием. Любовь и комфорт выходят на первый план. А также материальная ценность – качественная, надежная, устойчивая.
Овен
Постарайтесь найти хотя бы пару часов, чтобы побыть на свежем воздухе – он принесет бодрость вашему организму.
Телец
Близнецы
Не игнорируйте первые сигналы своего организма, чтобы не проморгать серьезную проблему.
Рак
Лев
Этот день принесет вам хорошие новости и позитивное настроение. Не скупитесь делиться ими с близкими.
Дева
Оглянитесь вокруг себя: возможно, кому-то потребуется ваша помощь, которая окажется просто бесценной.
Ваше хорошее настроение всецело зависит от созданного вами же уюта в окружающем вас пространстве.
Скорпион
Не удивляйтесь, если в этот день вам придется изменить свои планы – это будет зависеть не от вашего желания.
Стрелец
Накопившиеся рабочие вопросы свалятся на вас в одночасье. Но с поддержкой коллег вы быстро все успеете.
Козерог
Подходящий день для реализации давно запланированных перемен в жизни. Пусть вас ничто не пугает.
Водолей
Удачный день для спонтанных приобретений – у вас есть шанс купить полезную вещь, которая принесет радость.
Рыбы
Ваша мудрость и чувство такта помогут предотвратить надвигающуюся бурю и сохранить мир в коллективе.