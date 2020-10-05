Гороскоп на 5 октября: Ракам не стоит вмешиваться в чужую жизнь, а Козерогов ждут перемены

Овен

Постарайтесь найти хотя бы пару часов, чтобы побыть на свежем воздухе – он принесет бодрость вашему организму.

Телец

Навестите старших родственников или позвоните им, если давно не общались, это нужно как им, так и вам.

Близнецы

Не игнорируйте первые сигналы своего организма, чтобы не проморгать серьезную проблему.

Рак

Чтобы не испортить настроение себе и окружающим, старайтесь не вмешиваться в чужие проблемы, советует «Сегодня».

Лев

Этот день принесет вам хорошие новости и позитивное настроение. Не скупитесь делиться ими с близкими.

Дева

Оглянитесь вокруг себя: возможно, кому-то потребуется ваша помощь, которая окажется просто бесценной.

Весы

Ваше хорошее настроение всецело зависит от созданного вами же уюта в окружающем вас пространстве.

Скорпион

Не удивляйтесь, если в этот день вам придется изменить свои планы – это будет зависеть не от вашего желания.

Стрелец

Накопившиеся рабочие вопросы свалятся на вас в одночасье. Но с поддержкой коллег вы быстро все успеете.

Козерог

Подходящий день для реализации давно запланированных перемен в жизни. Пусть вас ничто не пугает.

Водолей

Удачный день для спонтанных приобретений – у вас есть шанс купить полезную вещь, которая принесет радость.

Рыбы