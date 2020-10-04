Романтическое воскресенье: что сулит нам гороскоп сегодня

Это очень благоприятный день: сильное влияние позитивных тенденций распространяется практически на все сферы жизни, перемены к лучшему не заставляют себя ждать, да и жаловаться на недостаток удачных совпадений не приходится. Те, кто стремится к покорению карьерных вершин, смогут сегодня добиться желаемого или заложить фундамент будущих успехов. Удачный день для сотрудничества равноправных партнеров, поиска новых союзников; при этом борьба за власть может быть весьма острой и напряженной.
Эмоциональный подъем и хорошее настроение способствуют гармонии в личных отношениях. Влюбленные наслаждаются обществом друг друга, одинокие весело проводят время и заводят новые знакомства. Можно восстановить прерванные отношения, однако спешить не следует: прежде, чем предпринимать любые действия в данном направлении, следует все хорошенько обдумать.
Овен
У Овнов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу: день складывается вполне благоприятно. Можно решить сложные деловые вопросы или удачно реализовать проекты, которые оказались не под силу другим. Однако помните, что привлекать внимание к своим достижениям нежелательно; не стоит также участвовать в интригах и вообще совершать любые поступки, в которых вы бы предпочли не признаваться окружающим, пишет Dvorec.ru.
Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которой располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам не заслуживающими внимания, но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.
Телец
Вы готовы на уступки ради взаимопонимания с членами семьи, но родственники почему-то не торопятся оценить ваши жертвы по достоинству. Сейчас не стоит предпринимать решительных действий, пытаться в корне изменить ситуацию. Позвольте событиям развиваться своим чередом, по мере сил осмысливая и обдумывая все происходящее. Нежелательно вносить серьезные перемены в романтические отношения, признаваться в своих чувствах.
В деловой сфере ситуация складывается комфортная и удачная, ваши успехи могут быть весьма значительными и масштаб их зависит только от приложенных стараний. Несколько хуже обстоят дела с финансами: будьте готовы начать экономить.
Близнецы
День характеризуется очень высоким жизненным потенциалам. Близнецы полны энергии и отличаются еще большей целеустремленностью, чем обычно, поэтому едва ли обратят внимание на препятствия, которые могут возникнуть у них на пути. Победа над недоброжелателями будет полной; влиятельные люди не оставят без внимания ваши достижения и не поскупятся на награды.
Замечательный день ожидает влюбленных. Близнецы, настроившиеся на романтический лад, становятся бесконечно привлекательными для представителей противоположного пола и получают немало знаков внимания. Не исключены разногласия в семье, но едва ли дело дойдет до серьезных ссор – сегодня вы не склонны к конфликтному поведению.
Рак
День очень хорош с финансовой точки зрения. Возможно получение денег, не исключены удачные покупки и инвестиции. Перед молодыми представителями знака откроются новые возможности в деловой сфере, Раки зрелого возраста укрепят свой авторитет и обзаведутся полезными связями. Вероятно решение многих проблем, которые в течение долгого времени беспокоили вас и ваших знакомых.
Кажется невозможным наладить отношения с родственниками: поводы для ссор возникают постоянно, конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями, постарайтесь решить бытовые проблемы – уют в доме способствует взаимопониманию.
Лев
Неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные расходы. Однако многим представителям знака представится шанс неплохо заработать, создать фундамент для будущих успехов. К заманчивым предложениям, исходящим от малознакомых людей или новых партнеров, отнеситесь внимательно, не пренебрегайте советами людей, которым можете доверять.
Атмосферу в семье не назовешь благоприятной: родственники требовательны и даже придирчивы. Некоторым Львам придется изменить планы, касающиеся отдыха и досуга, чтобы заняться домашними делами. С точки зрения романтических отношений день хорош, вероятны интересные встречи.
Дева
Нежелательно в этот день отправляться в поездки, и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Помните, что вдали от дома вас могут подстерегать неприятности и опасности, а разлука с членами семьи станет причиной серьезных осложнений в отношениях. Взаимопонимание с любимым человеком практически отсутствует. Вы склонны капризничать в надежде привлечь к себе внимание, но приводит эта тактика лишь к новым осложнениям.
Успехи в деловой сфере весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей, некоторым Девам придется даже отказаться от запланированных развлечений.
Весы
День спокойный и предсказуемый, причин для беспокойства нет. Вы готовы к тому, что важные решения придется принимать самостоятельно, а в сложной ситуации никто не даст вам совета, как следует поступить. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.
Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Нежелательны поездки, в особенности – далекие и не спланированные должным образом: неприятности будут подстерегать вас повсюду.
Скорпион
День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу Скорпионов. Есть возможность завязать полезные знакомства, привлечь всеобщее внимание к своим достижениям, талантам и способностям. Велик интерес к вам представителей противоположного пола, вероятны интересные встречи, романтические увлечения. Влюбленные смогут достичь гармонии и взаимопонимания, преодолеть давние разногласия.
Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха. Звезды советуют быть осторожнее в поездках.
Стрелец
Для Стрельцов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Благоприятное стечение обстоятельств позволит вам завязать полезные знакомства или произвести приятное впечатление на человека, который вам интересен. Атмосфера в семье будет спокойной и гармоничной, поводов для серьезных споров не возникнет.
Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятность недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок: даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры. Нельзя переедать, злоупотреблять спиртными напитками – реакция вашего организма на подобные раздражители будет достаточно острой.
Козерог
Весьма удачный день. Отложите серьезные дела, наслаждайтесь отдыхом и радуйтесь жизни - момент для этого наступил самый подходящий. Вы без труда сможете расположить к себе человека, симпатию которого ранее напрасно пытались завоевать. Влюбленные проведут наедине немало приятных минут, позволят себе признания, на которые не решались ранее. Многие почувствуют готовность к вступлению в брак или началу совместной жизни.
Родственники простят вам любые промахи, в трудной ситуации помогут делом и советом. Отношения в семье улучшаются, способствует этому появление общих интересов и увлечений, совместные поездки. Не исключены суета и хлопоты, но и они не вызовут у вас душевного дискомфорта.
Водолей
Один из удачных и благоприятных дней, который может быть спокойным или насыщенным событиями – все зависит от вашего желания. Благодаря острой интуиции и способности к эмпатии вы легко ладите с близкими, да и на новых знакомых производите приятное впечатление. При этом звезды советуют воздержаться от контактов с иностранцами: найти общий язык будет трудно.
Сегодня Водолеям присуще стремление к стабильности, предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне. Это отражается на дружеских и романтических отношениях: появляется желание избавиться от сомнительных связей, оставить рядом с собой лишь людей, которых вы действительно любите и цените.
Рыбы
Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Вы не склонны предаваться мечтам и впустую тратить время, а также доверять другим людям решение важных для вас вопросов. Разногласия с окружающими могут быть весьма серьезными, однако все дискуссии будут носить конструктивный характер, и даже в острых спорах вы не допустите перехода на личности.
Неплохой день для общения, посещения светских мероприятий. В компании близких людей можно прекрасно провести время, приобретя заодно полезные знания и навыки. Беседа с любимым человеком натолкнет вас на интересные мысли, поможет сделать верные выводы.