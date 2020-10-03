Бриллианты, шикарные платья и звезды: смотрите, как прошло открытие Московского кинофестиваля

Одной из первых на церемонии открытия, которая уже не в первый раз проводится при поддержке ювелирно-часового бренда Chopard, появилась супруга президента ММКФ Никиты Михалкова (сам мэтр к прессе так и не вышел) Татьяна. В разговоре с журналистами жена прославленного кинорежиссера с сожалением отметила, что в этом году из-за пандемии коронавируса в зале будет гораздо меньше участников, чем обычно, но все же отметила, как прекрасно, что киносмотр все же состоялся даже в таких суровых условиях, пишет Сплетник.

На красной дорожке в этот вечер также появились Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, которые довольно редко вместе выходят в свет. И если Юлия, одетая в атласное платье лимонного оттенка, с удовольствием позировала репортерам, то ее возлюбленный даже не старался скрыть своего раздражения и пытался прикрыть глаза от ярких вспышек фотокамер конвертом, который держал в руке.

В числе гостей церемонии также были Мария Кожевникова, Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова, Мария Захарова, Евгения Милова и многие другие. Все они в этот вечер сделали ставку на черный и выбрали наряды именно в этом беспроигрышном цвете.

По красной дорожке прошлась и не так давно ставшая в третий раз мамой Софья Эрнст: на ней было платье-бюстье из сверкающей ткани. Свой выбор на блестящих нарядах в этот раз также остановили Марина Александрова, Олеся Судзиловская и Елена Захарова.

В этом году в основном конкурсе ММКФ участвуют 13 картин из 10 стран мира. Одним из самых ожидаемых фильмов в основном конкурсе является новая работа Валерия Тодоровского под названием "Гипноз".

Всего же для киносмотра было отобрано более 180 проектов. Председателем жюри основного конкурса стал кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Помогать ему отбирать лучшие картины смотра будут продюсер Александр Йордаческу, кинокритик Брайан Вайнер, писатель Махмуд Солиман и актриса Марина Александрова.

На церемонии открытия был вручен спецприз фестиваля за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского — он достался народной артистке РСФСР Светлане Крючковой.

Кстати, фильмом открытия в этом году стала историческая мелодрама о новогодних чудесах "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина. Лента переносит зрителей в атмосферу рождественского Петербурга 1899 года и рассказывает о непростой истории любви людей из двух совершенно разных миров — дочери крупного сановника Алисы и сына фонарщика Матвея.