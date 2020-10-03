Сб, 3.10.2020
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Голый Хью Джекман снялся в самой неприличной рекламе обуви
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ФОТО: Скриншот с Instagram

Популярный австралийский актер Хью Джекман принял участие в съёмках рекламного ролика для обувного бренда R.M. Williams, в котором предстал перед зрителями полностью обнажённым. Запись была опубликована в инстаграме артиста.

«Что я могу сказать? Ботинки удобные», — написал актер в подписи к видео.

По сюжету голый Джекман сидит в кресле перед исполнительным директором компании — производителя обуви, с которой у него подписан рекламный контракт. Артисту пытаются объяснить, что он «слишком буквально» понял один из пунктов соглашения, запрещающий носить вещи других брендов, поскольку речь шла только о конкурентах, а не об одежде как таковой, пишет Life.ru.

Хью Джекман — голливудский актер австралийского происхождения, обладатель «Золотого глобуса» и номинации на премию «Оскар» за роль в фильме-мюзикле «Отверженные».

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