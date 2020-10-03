Голый Хью Джекман снялся в самой неприличной рекламе обуви

По сюжету голый Джекман сидит в кресле перед исполнительным директором компании — производителя обуви, с которой у него подписан рекламный контракт. Артисту пытаются объяснить, что он «слишком буквально» понял один из пунктов соглашения, запрещающий носить вещи других брендов, поскольку речь шла только о конкурентах, а не об одежде как таковой, пишет Life.ru.