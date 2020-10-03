Умер певец и звукорежиссер Александр Кальянов

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни», - написала Алла Борисовна, пишет Rus.tvnet.lv.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в городе Унеча Брянской области.

Как пишет издание «Коммерсантъ», первые «неофициальные» альбомы Кальянова появились в киосках звукозаписи в 1980-х, причем параллельно его песни без указания исполнителя могли быть на различных сборниках.

Его дебют с песней «Старое кафе» состоялся на «Рождественских встречах» Пугачевой, с которой ранее работал в качестве звукорежиссера. Хит «Старое кафе», который стал визитной карточкой музыканта, вышел на одноименном альбоме в 1986 году. Там же была опубликована песня «Путана». Кальянов был ее первым исполнителем, а автор, Олег Газманов, сделал ее шлягером несколькими годами позже.

За свою карьеру он трижды становился обладателем премии «Шансон года», выпустил более десяти альбомов.