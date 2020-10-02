Оскар Кучера о смерти отца от коронавируса: «Он подхватил эту сраную болезнь и ушел за четыре дня»

Александру Акимовичу нездоровилось с самого начала года. Несколько раз режиссер попадал в клинику из-за обострения хронических заболеваний, однако все обходилось благополучно. Выпиской должна была закончиться и июльская госпитализация, если бы не коронавирус. «Его забрали с сердцем, ничего серьезного не было. Предстояло сделать шунтирование, но в больнице он подхватил эту сраную болезнь и ушел за четыре дня», — вспоминал Оскар Кучера.

По словам телеведущего, новость о смерти отца застигла его прямо на борту самолета. «Я не думал, что он умрет, — делился он YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». — Для меня это было неожиданностью. Это был полный трындец. Я приземлился в Москве после корпоратива в Кемерово. Включаю телефон — и тут звонок: «Примите мои соболезнования…» Я сижу в самолете, мне хочется выть, но понимаю что нельзя вести себя неадекватно, потому что вокруг куча людей…»

Шоумен признается, он тяжелее всего ему было сообщить трагическую новость членам семьи. «Я не знал, как маме сказать. Узнал об этом в шесть-семь утра, но не звонил. Поехал к ней к часу дня и не знал, что сказать. Просто кошмар…» — говорил Кучера.

46-летний артист признается, что ему тяжело говорить о потере близкого человека, но он старается рассуждать философски, рассматривая уход родителей как естественный процесс жизни. «Он не только мультипликатор. Отец у меня был великий человек и фантастический режиссер. Вот кому я никогда не мог соответствовать и не понимал, как у него в голове это все держится. До последнего дня он помнил даты, имена исторических персонажей, литературных авторов и героев», — рассказывал звезда.