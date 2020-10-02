ВЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ! ⟩ Простой вопрос: полезно ли есть пельмени?

Качественные пельмени содержат только натуральные компоненты. Тесто включает в себя воду, яйца и пшеничную муку. В качестве начинки, как правило, используют рубленую баранину, свинину или говядину. Также бывают пельмени с начинкой из грибов, мяса птицы, морепродуктов и рыбы.

Домашний продукт с мясной начинкой является ценным источником белка и содержит следующие полезные вещества: витамины РР, D, группы В, А, Е, С, кобальт, магний,; калий, железо, медь, селен, цинк.

Пельмени с начинкой из рыбы или морепродуктов содержат большое количество йода и фосфора. Средняя калорийность данного продукт составляет около 225 ккал на 100 г. Регулярное умеренное употребление домашних пельменей полезно для сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной и иммунной систем.

Качественные мясные пельмени отличаются такими полезными свойствами: поддерживают здоровье кожи, укрепляют иммунитет; ускоряют метаболизм, поддерживают нормальную работу пищеварительной системы, укрепляют костную и мышечную ткань, надолго утоляют голод, предупреждают остеопороз, нормализуют состав крови, предупреждают анемию, улучшают зрение, способствуют умственной и физической активности, улучшают кровообращение, поддерживают здоровье волос, зубов и ногтей,; способствуют наращиванию мышечной массы,; укрепляют сердечную мышцу, способствуют быстрому восстановлению после перенесенных тяжелых физических нагрузок, помогают при апатии, утомляемости и раздражительности, укрепляют соединительную ткань, усиливают потенцию.

Продукт с начинкой из рыбы или морепродуктов нормализует свертываемость крови, обмен веществ, а также поддерживает нормальную работу щитовидной железы и снижает риск развития аутоиммунных заболеваний.

Следует учитывать, что злоупотребление пельменями чревато развитием запора, ожирения и атеросклероза. Не рекомендуется есть этот продукт вместе с маслом, кетчупом и майонезом. Такое сочетание способствует быстрому набору веса, сильно нагружает пищеварительную систему, а также негативно отражается на здоровье сердца и сосудов.