СМЕРТНЫЙ БОЙ ⟩ Видео: две самые крутые российские светские львицы подрались в центре Москвы

Прохожие наверняка были сильно удивлены, заметив в центре Москвы, прямо на Сухаревской площади, дерущихся и попеременно валяющихся на тротуаре Марию Погребняк и Милану Тюльпанову. Не поделили сумочку или пару туфель? Осеннее обострение? Полнолуние? Попытка взять «Оскар»? Первое время кажется, что подруги сцепились в шутку, однако, в какой-то момент, похоже, увлеклись: супруга футболиста Павла Погребняка даже получила травму колена.

Возможно, светские дамы решили привлечь внимание к проблеме домашнего насилия — эта тема как никакая другая близка Тюльпановой. Год назад она пережила тяжелый развод с мужем — Александром Кержаковым. Во время расставания чего только не было, поэтому, освободившись от тягот семейной жизни, Милана посвятила себя, в том числе, помощи попавшим в подобную ситуацию женщинам. Она даже написала книгу «Убей в себе жертву», которую скоро презентует в Москве.

Светские львицы пока отмалчиваются и не объясняют, что это было. В социальных сетях при этом обе интригуют: Тюльпанова выложила фото с хэштегом #зашишкову. Вероятно, намекая, что в разгоревшемся вчера конфликте между двумя бывшими женами Тимати, она занимает сторону Алены. Погребняк просто резюмировала произошедшее емким бранным словом.