ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жуткая находка в одной из таллиннских квартир: даже страшно подумать, что там происходило!

Зачастую это случается с людьми, которые злоупотребляют алкоголем или же испытывают разные степени психического расстройства на фоне жизненных потрясений, как например, потеря близкого. К сожалению, от таких "плюшкиных" также страдают их соседи, которым невольно приходится мириться с разведенной по соседству грязью, и, если у человека нет проблем с оплатой коммунальных услуг, предъявить претензии не просто.

Во многих случаях склонность к патологическому накопительству появляется в связи с серьёзными жизненными потрясениями, такими как: развод, тяжёлая болезнь или смерть близкого человека, что стимулирует первоначально хранить вещи близкого человека, но постепенно навязчивое накопительство начинает охватывать и остальные предметы и принимает угрожающий характер. Человек, одержимый патологическим накопительством, крайне трепетно относится к своим вещам, душевные муки он испытывает, даже если его вынуждают выбросить сущую мелочь — газету или полиэтиленовый пакет.

Квартира пенсионера, страдающего от навязчивого накопления, усеянного мусором и книгами. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

По словам Андрея, их фирма начала заниматься уборкой три года назад. Генеральная уборка подобных квартир может длиться от двух дней до недели. Все, разумеется, зависит от степени загрязнения квартиры. Цены, соответственно, тоже варьируются и устанавливаются по договоренности. Так, например, заказ крупногабаритного контейнера на 20 м3 уже будет стоить около 400 евро, если брать на пару дней. Плюс профессиональные средства, защитные костюмы и сама работа, особенно, если это длится несколько дней – все это выльется в копеечку, за пределы 1000 евро.

Контейнер для смешанного мусора. Около 20 м3. ФОТО: Фото читателя Limon.ee

Квартира в Ласнамяэ

Разумеется, не все хотят платить такую крупную сумму за уборку. Как правило, в фирму по генеральной уборке обращается даже не сам жилец проблемной квартиры, а квартирное товарищество. Так и произошло в случае квартиры в Ласнамяэ, когда вонь в подъезде стояла настолько сильной, что соседи не смогли больше терпеть.

«Я помню, как ко мне на встречу вышел крупного телосложения мужчина и просто заплакал, сказав, что не может так жить, - рассказывает Андрей. - Сосед жаловался, что не мог предъявить претензии, поскольку квартплата и остальные жилищные моменты были улажены владельцем квартиры. "Не убивать же его за это!" - в слезах воскликнул мужчина», 3

– такой историей поделился глава компании по уборке.

По словам Андрея, из квартиры пришлось вывезти 10 тонн мусора. Человек, проживавший в квартире, несмотря на то, что был образованным и начитанным, выбрал деструктивный образ жизни.

«У жильца была трехкомнатная квартира. Одну из комнат владелец квартиры использовал как туалет. А именно: он собирал пятилитровые бутылки и испражнялся в них. Все продолжало накапливаться и гнить в квартире. Другая комната была предназначена для мусора, а в третьей он жил», 3

- поведал шокирующую историю мужчина.

Мужчина собирал пятилитровые бутылки и испражнялся в них. ФОТО: Фото читателя Limon.ee

Фирма пошла навстречу владельцу квартиры и разрешила оплатить услуги генеральной уборки в рассрочку.

Результаты уборки. ФОТО: Фото читателя Limon.ee

Квартира в Ыйсмяэ: бодрый дедушка с секретом