10 ТОНН МУСОРА ⟩ Ужасы таллиннских квартир: в одной комнате был туалет, в другой — помойка

В Ыйсмяэ жил дедушка. Он был очень активным, любил здоровый образ жизни, а особенно прогулки в стиле скандинавской ходьбы. Дедушка был обеспеченный, и часто предпочитал обедать в достойных ресторанах. Парадоксально, что он оказался «Плюшкиным». «Жильцы дома говорили, что он тащил в квартиру абсолютно всё. Особенно любил собирать хлам на мусорках», - делится Андрей, добавляя, что уборка квартиры жителя Ыйсмяэ заняла целую неделю.

Захламленная квартира. ФОТО: Фото читателя Limon.ee

Убитая горем мать

К сожалению, как мы писали ранее, патологическое накопительство часто может быть вызвано жизненными потрясениями. Так произошло в случае женщины, чей ребенок погиб. «Ежедневно она ходила в магазин за продуктами, а придя домой, забывала, что ходила, вновь отправляясь за продуктами. Женщина умерла, не пережив горя, а накопленные пакеты с не распакованной едой продолжали долгое время гнить в квартире.

Однако, бывают и такие случаи, когда владельцы захламленных квартир на отрез не соглашаются на уборку квартир. Причиной является запрошенная цена за предлагаемую услугу. Также Андрей добавил, что при уборке сильно захламленных квартир, как правило, больше страдает пол. «Он гниет, и его необходимо менять».

Как помочь близкому человеку с синдромом Плюшкина

Близким такого человека важно вовремя заметить начавшийся процесс. Лечится такое состояние теплом и заботой.

Старые вещи хранят дорогие сердцу воспоминания. Пусть свитер немного вытерся на рукавах, но в нем человек ходил в свой первый поход, где познакомился со своей женой. Пожилой человек понимает, что в его жизни вряд ли еще произойдет что-то подобное, вот и хранит вещи, которые напоминают ему о памятных событиях — почетные грамоты, награды, сувениры и книги, привезенные из поездок. Пусть он уже давно одинок, но и в его жизни было много доброго и светлого.

В общении с такими людьми нужно постоянно подчеркивать, что ваше финансовое состояние стабильно, вы готовы и будете рады в любую минуту оказать любую денежную помощь и оплатить всё, что потребуется.

Единственное, что нельзя делать, — это наводить порядок в доме силой (или выбрасывать вещи в отсутствие человека), а также стыдить, винить и высмеивать «Плюшкина». К сожалению, для таких людей вещи представляют сверхценность, для них это частичка их самих. Поэтому последствия ваших необдуманных действий могут быть трагическими.