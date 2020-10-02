10 ТОНН МУСОРА ⟩ Ужасы таллиннских квартир: в одной комнате был туалет, в другой — помойка

Невыносимый тошнотворный запах, мыши, тараканы, клопы и многие другие последствия неприятнейшего соседства с людьми, у которых патологическое накопительство или синдром Плюшкина. Может вы и не догадывались, но оказалось, что таких квартир в Таллинне не так уж и мало. Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева поговорила с Андреем, владельцем фирмы по кардинальной уборке, который рассказал, с какими историями ему приходилось сталкиваться в ходе работы.
Зачастую это случается с людьми, которые злоупотребляют алкоголем или же испытывают разные степени психического расстройства на фоне жизненных потрясений, как например, потеря близкого. К сожалению, от таких "Плюшкиных" также страдают их соседи, которым невольно приходится мириться с разведенной по соседству грязью, и, если, у человека нет проблем с оплатой коммунальных услуг, предъявить претензии не просто.
Во многих случаях склонность к патологическому накопительству появляется в связи с серьёзными жизненными потрясениями, такими как: развод, тяжёлая болезнь или смерть близкого человека, что стимулирует первоначально хранить вещи близкого человека, но постепенно навязчивое накопительство начинает охватывать и остальные предметы и принимает угрожающий характер. Человек, одержимый патологическим накопительством, крайне трепетно относится к своим вещам, душевные муки он испытывает, даже если его вынуждают выбросить сущую мелочь — газету или полиэтиленовый пакет.
По словам Андрея, их фирма начала заниматься уборкой три года назад. Генеральная уборка подобных квартир может длиться от двух дней до недели. Все, разумеется, зависит от степени загрязнения квартиры. Цены, соответственно тоже варьируются и устанавливаются по договоренности. Так, например, заказ крупногабаритного контейнера на 20 м3 уже будет стоить только около 400 евро, если брать на пару дней. Плюс профессиональные средства, защитные костюмы и сама работа, особенно если это длится несколько дней – все это выльется в копеечку, за пределы 1000 евро.
Квартира в Ласнамяэ
Разумеется, не все хотят платить такую крупную сумму за уборку. Как правило, в фирму по генеральной уборке обращается даже не сам жилец проблемной квартиры, а квартирное товарищество. Так и произошло в случае квартиры в Ласнамяэ, когда вонь в подъезде стояла настолько сильной, что жители, и особенно, соседи, не смогли больше терпеть.
«Я помню, как ко мне на встречу вышел крупного телосложения мужчина и просто заплакал, сказав, что не может так жить, - рассказывает Андрей. - Сосед жаловался, что не мог предъявить претензии, поскольку квартплата и остальные жилищные моменты были улажены у владельца квартиры. "Не убивать же его за это!" - в слезах воскликнул мужчина»,
- поделился откровенной историей глава компании по уборке.
По словам Андрея, из квартиры пришлось вывезти 10 тонн мусора. Человек, проживавший в квартире, несмотря на то, что был образованным и начитанным, выбрал деструктивный образ жизни.
«У жильца была трехкомнатная квартира. Одну из комнат владелец квартиры использовал как туалет. А именно: он собирал пятилитровые бутылки и испражнялся в них. Все продолжало накапливаться и гнить в квартире. Другая комната была предназначена для мусора, а в третьей он жил»,
- поведал шокирующую историю мужчина.
Фирма пошла на встречу владельцу квартиры и разрешила оплатить услуги генеральной уборки в рассрочку.
Квартира в Ыйсмяэ: бодрый дедушка с секретом
В Ыйсмяэ жил дедушка. Он был очень активным, любил здоровый образ жизни, а особенно прогулки в стиле скандинавской ходьбы. Дедушка был обеспеченный, и часто предпочитал обедать в достойных ресторанах. Парадоксально, что он оказался «Плюшкиным». «Жильцы дома говорили, что он тащил в квартиру абсолютно всё. Особенно любил собирать хлам на мусорках», - делится Андрей, добавляя, что уборка квартиры жителя Ыйсмяэ заняла целую неделю.
Убитая горем мать
К сожалению, как мы писали ранее, патологическое накопительство часто может быть вызвано жизненными потрясениями. Так произошло в случае женщины, чей ребенок погиб. «Ежедневно она ходила в магазин за продуктами, а придя домой, забывала, что ходила, вновь отправляясь за продуктами. Женщина умерла, не пережив горя, а накопленные пакеты с не распакованной едой продолжали долгое время гнить в квартире.
Однако, бывают и такие случаи, когда владельцы захламленных квартир на отрез не соглашаются на уборку квартир. Причиной является запрошенная цена за предлагаемую услугу. Также Андрей добавил, что при уборке сильно захламленных квартир, как правило, больше страдает пол. «Он гниет, и его необходимо менять».
Как помочь близкому человеку с синдромом Плюшкина
Близким такого человека важно вовремя заметить начавшийся процесс. Лечится такое состояние теплом и заботой.
Старые вещи хранят дорогие сердцу воспоминания. Пусть свитер немного вытерся на рукавах, но в нем человек ходил в свой первый поход, где познакомился со своей женой. Пожилой человек понимает, что в его жизни вряд ли еще произойдет что-то подобное, вот и хранит вещи, которые напоминают ему о памятных событиях — почетные грамоты, награды, сувениры и книги, привезенные из поездок. Пусть он уже давно одинок, но и в его жизни было много доброго и светлого.
В общении с такими людьми нужно постоянно подчеркивать, что ваше финансовое состояние стабильно, вы готовы и будете рады в любую минуту оказать любую денежную помощь и оплатить всё, что потребуется.
Единственное, что нельзя делать, — это наводить порядок в доме силой (или выбрасывать вещи в отсутствие человека), а также стыдить, винить и высмеивать «Плюшкина». К сожалению, для таких людей вещи представляют сверхценность, для них это частичка их самих. Поэтому последствия ваших необдуманных действий могут быть трагическими.
Поэтому стоит вместе отобрать особенно дорогие для человека вещи, но стараться оставаться максимально рациональными. Автор статьи лично советует познакомится с таким методом уборки, как КонМари, разработанным японкой Мари Кондо. Такой способ поможет сделать правильный выбор и определится с судьбой каждой вещи.