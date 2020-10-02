КАК ОТРЕАГИРОВАЛА ВАРУМ? ⟩ Мне понравилось: Леонид Агутин признался в интиме сразу с двумя женщинами

Артист стал участником YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет Максим Галкин.

Муж Анжелики Варум вспомнил, как проводил свободное время после концерта. Как-то раз он поехал в стрип-клуб, после чего направился в караоке. Оказалось, что исполнитель известных хитов получил ноль баллов, спев песню. Но особенность того караоке была в том, что нужно было хорошо знать текст музыкальной композиции, а в ноты попадать вовсе не обязательно.

Также 52-летний певец рассказал, что у него был интим сразу с двумя женщинами. «Мне понравилось», – признался исполнитель.

При этом он не уточнил, когда был такой секс и как к этому отнеслась супруга артиста.