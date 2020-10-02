Пт, 2.10.2020
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УЖАС! ⟩ Леденящее кровь видео: водитель заснял парня на самокате, который мчится со скоростью почти 80 км/ч

ФОТО: Kuvatõmmis

Летом все СМИ обошло видео, на котором смельчак мчится на электросамокате по Лаагна-теэ со скоростью 70 км/ч, пишет Elu24. У него появился достойный соперник.

В фейсбуковской группе EZ-дуны опубликовано видео, на котором человек с большой скоростью мчится по вело- и пешеходной дорожке на электросамокате. А по шоссе едет автомобиль почти с такой же скоростью: спидометр показывает 76 км/ч.

Водитель автомобиля Альгардас Римейкис снял безумную гонку парня на самокатео и подписал: «Как так разогнать самокат? А что будет, если он наедет на камушек или шишку? А по пешеходной/велосипедной можно так ехать?»

Пост собрал сотни комментариев, в основном, конечно, негативных, отмечающих безответственное поведение парня на самокате. Многие назвали его «самоубийцей». Кто-то написал, что этот же «пацаненок передо мной проскочил, где скорость для машин 70 км». Другой заметил, что снимать за рулем - это тоже безответственно, опасно для движения и запрещено. Третий констатировал, что максимальная разрешенная скорость для электросамокатов в Швеции - 30 км/ч, и надо бы такие ограничения установить и у нас.

Как так разогнать самокат? А что будет если наедет на камушек или шишку? 🤔 А по пешеходгой/велосипедной можно так ехать?

Posted by Algirdas Rimeikis on Teisipäev, 29. September 2020
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