УЖАС! ⟩ Леденящее кровь видео: водитель заснял парня на самокате, который мчится со скоростью почти 80 км/ч

В фейсбуковской группе EZ-дуны опубликовано видео, на котором человек с большой скоростью мчится по вело- и пешеходной дорожке на электросамокате. А по шоссе едет автомобиль почти с такой же скоростью: спидометр показывает 76 км/ч.

Водитель автомобиля Альгардас Римейкис снял безумную гонку парня на самокатео и подписал: «Как так разогнать самокат? А что будет, если он наедет на камушек или шишку? А по пешеходной/велосипедной можно так ехать?»

Пост собрал сотни комментариев, в основном, конечно, негативных, отмечающих безответственное поведение парня на самокате. Многие назвали его «самоубийцей». Кто-то написал, что этот же «пацаненок передо мной проскочил, где скорость для машин 70 км». Другой заметил, что снимать за рулем - это тоже безответственно, опасно для движения и запрещено. Третий констатировал, что максимальная разрешенная скорость для электросамокатов в Швеции - 30 км/ч, и надо бы такие ограничения установить и у нас.