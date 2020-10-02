Гороскоп на 2 октября: Овнам надо уделить должное внимание своему имиджу, а Весам поберечь здоровье

В пятницу полная Луна окажется в созвездии Овна. День будет наполнен мелкими неприятностями, а представители многих знаков Зодиака окажутся особенно подвержены необдуманным решениям.
Овен
Обратите внимание на свой внешний вид. При желании вы сумеете очаровать объект своих тайных воздыханий.
Телец
Близнецы
Этот день будет наполнен новыми знакомствами и контактами. Не пропустите важного для себя человека, советует «Сегодня».
Рак
Лев
Можете не пытаться найти общий язык с окружающими, и даже с родными людьми. Проще будет промолчать.
Дева
Постарайтесь больше времени посвятить семье. Ваша работа никуда не денется, а вот родные лишены вашего внимания.
Поберегите свои руки и позвоночник и вообще старайтесь избегать тяжелого физического труда в этот день.
Скорпион
Старайтесь не распылять возникший в коллективе конфликт. Он окажется недоразумением и вскоре выяснится сам собой.
Стрелец
Не стоит соглашаться на командировки и дальние поездки. А новые впечатления вы можете получить недалеко от дома.
Козерог
Чтобы успеть выполнить всю дневную работу, распределите свои обязанности между всеми членами коллектива.
Водолей
Шум, разборки, суета и большая компания людей вас быстро утомит, не принеся никакого конструктива и пользы.
Рыбы
К вам поступят приятные новости издалека, которые даже изменят ваши планы на день, но они вас не разочаруют.