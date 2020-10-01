Гороскоп от эстонского астролога Кристины Ивановой на октябрь: названы главные счастливчики месяца

Овен

Дорогие Овны, первая половина месяца будет напряженной, если вы не научитесь сдержанности и терпению. Будьте готовы к всевозможным провокациям на любовном фронте. Помните, что ревность не лучший советчик в решении конфликтов. Старайтесь не давать эмоциям верх над разумом, и месяц пройдет без серьезных потерь. Не стоит начинать юридические процессы и ввязываться в кредитные обязательства. А самым из вас отважным звезды в этом месяце позволят вернуть утраченные позиции.

Удачные дни: 27-30

Конфликтные дни: 1-15

Телец

Тельцы весь месяц будут отлынивать от рабочих обязанностей или обязанности от них. В любом случае в делах будет наблюдаться замедление, но это даст вам прекрасную возможность обратить внимание на здоровье и диету. Октябрь – лучший месяц заняться собой, рассчитаться с кредиторами и помочь тем, кому давно обещали. Воздержитесь от плановых операций. В первые две недели месяца лучше не делать никаких вмешательств в организм. А вот воздерживаться или нет от служебных романов, решать вам. Они могут случиться вовсе незапланированными, и оттого очень приятными.

Удачные дни: 3, 8-14, 17-25

Конфликтные дни: 28

Близнецы

Акценты этого месяцы – дети, романтические истории и творчество. Особенно интересным октябрь станет для людей искусства. Но даже если вы от него далеки, то будьте готовы к ребячеству и шалостям. На серьезную волну настроиться будет сложно, поэтому придумайте себе вознаграждение за рабочие будни, а выходные посвящайте детям или милому сердцу занятию. Тогда и работа не пострадает, и вдохновение будет с вами.

Удачные дни: 8-13

Конфликтные дни: 4-7, 17-20, 27-30

Рак

Девиз этого месяца : «все в дом!». Постарайтесь, пожалуйста, закончить вопросы, связанные с недвижимостью и землей в первые две недели месяца. Потом крупные покупки нежелательны. Весь месяц благоволит тому, чтобы что-то подкрасить, подшлифовать и подготовиться к зиме. Этот месяц очень семейный и домашний. Чем больше вы вложите в это времени и энергии, тем лучший результат увидите в ноябре.

Удачные дни: 1-9, 20-23

Конфликтные дни: 10-12, 15-19

Лев

Львы будут социализированы как никогда. Не упустите возможность завязать ценные знакомства и грамотно прорекламировать себя или вашу сферу деятельности. Также этот месяц подходит для недалеких поездок и рекламной деятельности. До 15 числа можете делать крупные покупки и начинать амбициозные проекты, после есть смысл обратить внимание на незаконченные темы, связанные с учебой или переговорами, которые вы по какой-то причине отложили. С 10 по 18 числа воздержитесь от публичных выступлений и важных разговоров.

Удачные дни: 7, 26

Конфликтные дни: 1, 10-18, 22-23, 30

Дева