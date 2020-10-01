Гороскоп от эстонского астролога Кристины Ивановой на октябрь: названы главные счастливчики месяца

Известная эстонская астролог Кристина Иванова сделала прогноз для всех знаков Зодиака на октябрь 2020 года специально для читателей портала Limon.ee.
Овен
Дорогие Овны, первая половина месяца будет напряженной, если вы не научитесь сдержанности и терпению. Будьте готовы к всевозможным провокациям на любовном фронте. Помните, что ревность не лучший советчик в решении конфликтов. Старайтесь не давать эмоциям верх над разумом, и месяц пройдет без серьезных потерь. Не стоит начинать юридические процессы и ввязываться в кредитные обязательства. А самым из вас отважным звезды в этом месяце позволят вернуть утраченные позиции.
Удачные дни: 27-30
Конфликтные дни: 1-15
Телец
Тельцы весь месяц будут отлынивать от рабочих обязанностей или обязанности от них. В любом случае в делах будет наблюдаться замедление, но это даст вам прекрасную возможность обратить внимание на здоровье и диету. Октябрь – лучший месяц заняться собой, рассчитаться с кредиторами и помочь тем, кому давно обещали. Воздержитесь от плановых операций. В первые две недели месяца лучше не делать никаких вмешательств в организм. А вот воздерживаться или нет от служебных романов, решать вам. Они могут случиться вовсе незапланированными, и оттого очень приятными.
Удачные дни: 3, 8-14, 17-25
Конфликтные дни: 28
Близнецы
Акценты этого месяцы – дети, романтические истории и творчество. Особенно интересным октябрь станет для людей искусства. Но даже если вы от него далеки, то будьте готовы к ребячеству и шалостям. На серьезную волну настроиться будет сложно, поэтому придумайте себе вознаграждение за рабочие будни, а выходные посвящайте детям или милому сердцу занятию. Тогда и работа не пострадает, и вдохновение будет с вами.
Удачные дни: 8-13
Конфликтные дни: 4-7, 17-20, 27-30
Рак
Девиз этого месяца : «все в дом!». Постарайтесь, пожалуйста, закончить вопросы, связанные с недвижимостью и землей в первые две недели месяца. Потом крупные покупки нежелательны. Весь месяц благоволит тому, чтобы что-то подкрасить, подшлифовать и подготовиться к зиме. Этот месяц очень семейный и домашний. Чем больше вы вложите в это времени и энергии, тем лучший результат увидите в ноябре.
Удачные дни: 1-9, 20-23
Конфликтные дни: 10-12, 15-19
Лев
Львы будут социализированы как никогда. Не упустите возможность завязать ценные знакомства и грамотно прорекламировать себя или вашу сферу деятельности. Также этот месяц подходит для недалеких поездок и рекламной деятельности. До 15 числа можете делать крупные покупки и начинать амбициозные проекты, после есть смысл обратить внимание на незаконченные темы, связанные с учебой или переговорами, которые вы по какой-то причине отложили. С 10 по 18 числа воздержитесь от публичных выступлений и важных разговоров.
Удачные дни: 7, 26
Конфликтные дни: 1, 10-18, 22-23, 30
Дева
Праздники прошли и теперь самое время подумать о финансах и то том, что делает вашу жизнь комфортной. Поэтому заняться обустройством уюта и стратегией заработка – самое время. Если вы хотите в чем-то преуспеть, то заложите фундамент в первые две недели месяца. Во второй – лучше раздавать долги или требовать деньги обратно. Ретро Меркурий вам в помощь!
Удачные дни: 8-13
Конфликтные дни: 4-7, 17-20, 27-30
Весы
Для самого элегантного знака Зодиака пришла пора праздников и поздравлений. Это отличное время, чтобы посвятить время и энергию себе. В частности своему имиджу и самооценке. Неженатым Весам звезды намекают на романтические приключения. А женатым, сулят укрепление семейных уз. Но максимально удачным для вас этот период станет при условии активной саморекламы. Пусть окружающие знают о ваших достоинствах, долой скромность и смущение. Не бойтесь себя хвалить и быть лидером!
Удачные дни: 3, 8-14, 17-25
Конфликтные дни: нет
Скорпион
Скорпионьи дела будут продвигаться стремительно, несмотря на ваше желание побыть в тени и в одиночестве. Враги и недоброжелатели сорвут маски и вы, наконец, увидите, кто есть кто. Имейте в виду, что в этом месяце, тайное, станет явным. До 20-х чисел период будет не простым. События будут складываться таким образом, что вам придется принимать непростые решения, которые вы давно откладывали. В большинстве случаев это будет на пользу делу. Период с 6 по 14 октября – наиболее конфликтный. Постарайтесь не планировать в это время ничего важного.
Удачные дни: 27-30
Конфликтные дни: 1-15
Стрелец
Неутомимых Стрельцов ждет небывалая социальная активность! Старайтесь успеть посетить как можно больше мероприятий и обзавестись нужными контактами. У некоторых социальных и дружеских связей есть опасность разрушиться. Поэтому конфликтов на почве распределения финансов лучше избегать. Зато, некоторых из вас, могут не на шутку увлечь романтические знакомства. Им суждено случиться в неожиданных местах.
Удачные дни: 2-15, 19-21
Конфликтные дни: 16-18
Козерог
Этот месяц положит конец отжившим темам и окончательно расставит по местам ваши главные приоритеты. Не бойтесь рушить ненужные связи, ведь чтобы возникло новое, надо избавиться от старого. Акценты этого месяца: карьера и имидж. И за то и за другое придется побороться, но вам не привыкать отстаивать свои позиции. Это не лучший период для заключения делового или личного партнерства. И не самое удачное время для публичных выступлений, если только вы не планируете масштабное разоблачение чьей-то некомпетентности.
Удачные дни: 22-25
Конфликтные дни: 1-5, 17,18
Водолей
Октябрь – лучшее время отправиться в дорогу или начать учиться чему-то новому. Ищите возможности расширить свой кругозор или начинайте изучать иностранный язык. Это прекрасный период для студентов и преподавателей, поэтому постарайтесь использовать его максимально эффективно. Любые контакты с иностранцами будут для вас полезны. Удачу можно ждать издалека.
Удачные дни: 10, 11
Конфликтные дни: 5-9
Рыбы
Милые Рыбки, не удивляйтесь, если вы вдруг окажетесь в эпицентре событий. Ваша привлекательность может стать объектом чужой зависти и интриг. Не вовлекайтесь в конфликты на почве ревности и старайтесь не провоцировать окружающих экстравагантным поведением. Вам стоит проявлять осторожность при вождении автомобиля и воздержаться от экстремальных видов спорта. В целом месяц очень удачный, с большим намеком на романтические приключения и флирт.
Удачные дни: 1-9
Конфликтные дни: 10, 11