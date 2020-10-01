ФОТО ⟩ Жители в шоке! В городе Элва построили спорткомплекс почти за 5 миллионов, но с туалетом что-то не так...

Теперь люди могут подкачать свои мускулы не в подвале, как это было раньше, а в новейшем спорткомплексе с хорошо оснащенным тренажерным залом. Об открытии здания почти за 5 миллионов евро было объявлено в сентябре.

Хотя в спортивном здании нет бассейна, что было обещано во время административной реформы путем объединения нескольких самоуправлений в крупный муниципалитет Элва, есть основания гордиться этим зданием, пишет Tartu Postimees.

Для спортивного менеджера города Элва Мадиса Шуманова спортивное здание уже стало вторым домом. Ему пришлось провести там столько экскурсий, что не хватает пальцев на обеих рук, чтобы их сосчитать. Но Шуманов любит представлять новый спортивный центр: мужчина продолжает говорить, а на лице его улыбка.

А жители города Элва несколько дней назад разместили фотографии туалета с прозрачными стенами, где за справляющими нужду спортсменами или работницами центра может подсмотреть любой желающий. Несколько таких фотографий появилось в группе Elva в Facebook.



Тот самый туалет в Элва ФОТО: Facebook/Roland Šuman/ELVA

В комментариях написали, что новый спорткомлекс еще не открыт. Не везде еще удалось затемнить стекла. «Могу заверить, в туалетах для людей с ограниченными физическими способностями всё в порядке», - написала женщина.