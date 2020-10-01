Актриса родом из Таллинна показала верх элегантности на вручении российской премии «Человек года»

Актриса Рената Пиотровский родом из Таллинна, но уже много лет живет в Москве. Она успешно снимается в кино, продюсирует фильмы, ведет рубрику «Кинобизнес изнутри» на портале posta-magazine.ru, основала с друзьями агентство-продакшен «КиноТест. Дети», которое ищет детей-актеров для разных проектов.
На красной дорожке церемонии вручения премий «Человек года» мужского журнала GQ Ренату сфотографировали вместе с мужем Михаилом Хвесько. Михаил - преуспевающий архитектор, исполнительный директор крупной девелоперсеой фирмы Capital Group.
Рената и Михаил поженились в августе 2014 в Таллинне. Годом ранее Рената родила дочь Мишель.