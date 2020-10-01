БЕСКОНЕЧНО ПОЗИТИВНО! ⟩ Коллектив рижского аэропорта присоединился к мировому флешмобу

«В это трудное время, когда поддержки не может быть слишком много, мы через это видео посылаем воодушевляющее приветствие всем нашим коллегам в авиационной отрасли! Чтобы радость продолжалась, мы передаем танцевальную эстафету и приглашаем принять участие в испытании команду airBaltic!» – сообщил коллектив аэропорта.

Этот танцевальный вызов также принял город Добеле, собрав около 400 танцоров.

Jerusalema Dance Challenge – это глобальное мероприятие, в ходе которого люди со всего мира договариваются об общих танцевальных шагах под песню «Иерусалим» исполнителя Master KG.