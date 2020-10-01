СМОТРИ ⟩ Красавица Polka разнесла Ригу в клочья! Видео, которое вам точно понравится

Её песни всегда наполнены личными переживаниями, а музыка дополняет её тексты актуальными мотивами. Полина Polka Быковская на сцене первый год и уже успела выпустить 5 авторских треков, а также собрать свои первые миллионы прослушиваний на YouTube.

Polka собрала свой первый миллион прослушиваний на песню «Одна». Эта работа уже 6 месяцев подряд занимает ТОП-5 латвийского чарта YouTube. В связи с успехом, Полина решила снять свой первый музыкальный клип.

На год было запланировано множество релизов, но главным из них стала песня «Шаг». Это работа о взаимоотношении с отцом певицы. Представляя песню, Полина не стала описывать релиз как это делают все музыканты, ведь сама песня рассказывает о том, о чем никогда не говорят вслух.

«Долгое время эта песня пылилась, потому что я действительно не хотела ее показывать. Она очень важна для меня. Я искренне надеюсь, что песня поможет кому-то прожить свои первые шаги заново и отпустить их. Надо просто уметь прощать и любить вопреки всему», - рассказывает о своей работе Полина.