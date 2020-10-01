ОЦЕНИ НОВЫЙ ОБРАЗ АКТРИСЫ! ⟩ Настасья Самбурская дерзко обнажила грудь в ажурном корсете

Звезда комедии «Женщины против мужчин» похвасталась отличным началом дня. Она провела утро в квартире с роскошным панорамным видом. Артистка в пикантном аутфите позировала у окна пентхауса. Настасья выбрала образ в любимом стиле total black.

Самбурская примерила просвечивающее ажурный корсет с экстремальным декольте. Глубокий вырез лифа акцентировал внимание на ее пышной груди. Верх дополнили модные кожаные легинсы, которые отлично сидели на постройневшей инстадиве.

Актириса сделала яркий макияж со стрелками и красными губами. Алый маникюр дополнил роковой образ Настасьи. Она завила длинные каштановые волосы в локоны и отвела взгляд от камеры. «Доброе утро, как спалось? Вид из окна, конечно, потрясающий», - кокетливо заметила популярная девушка.

Фанаты признались, что телезвезда восхитила их. Особенно эмоциональными были мужчины, которых поразила красивая фигура кумира.