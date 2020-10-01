27 ЛЕТ ⟩ Более 10 000 дней в эфире: популярнейший телеканал Эстонии празднует очередной день рождения!

Осенью 1993 года продюсер Ильмар Таска основал первый в Эстонии частный телеканал Kanal 2. Первой передачей в эфире 1 октября 1993 года стал отечественный мультфильм Kapsapea или «Качан», пишет Elu24.

«Канал 2», которому этой осенью исполняется 27 лет, показал ряд эстонских сериалов и программ, которые выдержали не один сезон, потому что их рейтинги были высоки, например, один из любимых эстонских сериалов «Под облаками» снискал всенародную любовь, а шоу «Танцы со звзедами» побило все рекорды популярности. В фаворе у зрителей и реалити-шоу Salasuhe, Baar и Buss.

Флагманами «Канала 2» являются новостная программа Reporter, которая выходит с 2004 года, а также вечерняя развлекательная программа Õhtu!, которую ведут любимчики эстонской публики Пирет Лаос, Юри Бутшаков и Роберт Роол.

«Канал 2» характеризуется великолепным умением немножко посмеяться над собой, показав нашу жизнь и важные события гипертрофированно и иронично, словом, учат не относиться к жизни слишком серьезно.

Было время, когда некоторые передачи канала казались слишком смелыми. В 2001 на Kanal 2 гремела программа «И Бог создал женщину» (2001–2002), в которой эстонцы рассказывали о своих отношениях с партнерами, что было поразительным для тех лет, когда тема интимных отношений считалась табуированной. И сегодня телеканал сделал ставку на эту волнующую всех проблему и запустил в эфир второй сезон передачи «Что тебе не рассказывали родители».

Kanal 2 всегда радует своих зрителей и качественными зарубежными фильмами - вечером вы всегда найдете, что посмотреть, а также отечественными. В новом сезоне телеканал покажет самые яркие шоу и самые интересные сюжеты из нашей жизни, которые будут обсуждаться в соцсетях.

Обзор программ нового сезона Kanal 2.