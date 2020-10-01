Чт, 1.10.2020
Фото: вот так выглядит внучка легендарного Яака Йоалы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Гороскоп советует Весам не накапливать долги, а Рыбам – планировать встречи.

Осень. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В четверг растущая Луна попадет в созвездие Овна. Важных перемен и неожиданностей в этот день не случится. Он пройдет спокойно, без потрясений. А с хорошим настроением все запланированные дела завершатся удачно. 

Овен

Старайтесь не пользоваться бытовой техникой в этот день, лучше перепоручите ее кому-нибудь другому.

Телец

Не тратьте деньги, лучше равномерно распределите свои затраты, а при необходимости обратитесь к друзьям, советует «Сегодня».

Близнецы

В ваш адрес будут звучать необоснованные обвинения. Не спешите расстраиваться, отнеситесь к этому философски.

Рак

 
Держите при себе свои планы. Ваши труды все равно не оценят по достоинству, а вот конкуренты не дремлют.

Лев

В этот день вам будут легко даваться новые знания. Так что займитесь обучением – оно пойдет на пользу вашему бизнесу.

Дева

Ищите компромиссы, идите на уступки, и тогда вы будете вознаграждены нужным вам результатом.

Весы

Постарайтесь закончить начатые дела, выполнить обещания и раздать долги, если вы успели ими обзавестись.

Скорпион

Прислушайтесь к сигналам своего организма – он сам даст подсказку, на что стоит обратить внимание.

Стрелец

Старайтесь избегать подозрительных личностей и не соглашайтесь на заманчивые и будто бы выгодные предложения.

Козерог

Найдите время для профилактики своего здоровья. Если не хотите заболеть, поберегитесь переохлаждения.

Водолей

Звезды советуют отстраниться от общественных дел. У вас все равно не получится ни с кем договориться.

Рыбы

Можете рассчитывать на удовлетворительные результаты от запланированной на этот день встречи с партнерами.

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