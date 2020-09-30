Чт, 1.10.2020
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Playboy-модель Ирина надела такое откровенное платье, которое ты никогда бы себе не позволила!
ВОТ ЭТО ДА!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звезда Playboy российского происхождения Ирина Иванова имеет армию подписчиков в количестве 6,6 миллиона человек и неизменно собирает десятки тысяч «лайков» под каждым постом в Instagram. Секрет кудесницы прост: умопомрачительные параметры и минимум одежды.

33-летняя модель не стала изменять себе и на этот раз, выложив фото в блестящем полупрозрачном платье. Девушка немного попозировала на камеру, показав все прелести этого наряда.

А вы бы такое надели?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iryna (@playmateiryna) on

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