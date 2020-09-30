Ср, 30.09.2020
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Влюбленные Дезиреэ Мумм и Эрик Оргу впустили фанатов в свою спальню

Desiree Mumm võttis vastu väljakutse, kus laseb Instagramil oma päeva kontrollida.

ФОТО: Elu24 kollaaž/Kuvatõmmised Instagrami storydest

Неделю назад публике стало известно о романе диетолога Эрика Оргу и молоденькой певицы Дезиреэ Мумм. Пара продолжает показывать подробности своих отношений, публикуя снимки в Instagram.

Дезиреэ даже советуется со своими подписчиками, кто будет готовить завтрак, а Эрик спрашивает у читателей, будут ли они вместе смотреть его любимый сериал. Похоже, звездная пара хочет сделать из своих отношений реалити-шоу.

Напомним, что Дезиреэ Мумм известная тем, что участвовала в конкурсе Eesti Laul с песней On My Mind, сейчас же девушка работает в сфере красоты.

Скриншот

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

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