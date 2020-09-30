Влюбленные Дезиреэ Мумм и Эрик Оргу впустили фанатов в свою спальню

Неделю назад публике стало известно о романе диетолога Эрика Оргу и молоденькой певицы Дезиреэ Мумм. Пара продолжает показывать подробности своих отношений, публикуя снимки в Instagram.
Дезиреэ даже советуется со своими подписчиками, кто будет готовить завтрак, а Эрик спрашивает у читателей, будут ли они вместе смотреть его любимый сериал. Похоже, звездная пара хочет сделать из своих отношений реалити-шоу.
Напомним, что Дезиреэ Мумм известная тем, что участвовала в конкурсе Eesti Laul с песней On My Mind, сейчас же девушка работает в сфере красоты.