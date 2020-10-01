НАДЕЖДЫ НИКАКОЙ! ⟩ Нет мест даже на стройке: российские звезды жалуются на отсутствие дохода

Теперь на свадьбы и другие частные массовые праздники зовут редко - люди опасаются устраивать гулянки из-за опасности подвергнуть близких рискам заражения коронавирусом.

Крупные корпорации из-за пандемии запретили гулянки в честь профессиональных праздников. Если что-то проводится, то в особенном карантинном режиме. К примеру, Леонид Агутин сообщил, что с другими артистами поздравлял «Росатом» с 75-летием онлайн концертом. На новогодние гулянки пока что бронь есть только на супервостребованных артистов. Но гарантий и предоплат до ноября почти никто не дает.

В звездном кругу работа есть у телеведущих и артистов, которых приглашают в телепроекты. Также восстановился рабочий процесс у актеров - съемки сериалов и фильмов в разгаре, постановки в театрах пока возобновляются. Сложнее всего процесс налаживается у музыкантов - у звезд первой величины (Гагарина, Лазарев, Лепс) концерты на открытых площадках, на курортах летом состоялись.

Что будет дальше - пока неясно. Однако продажи билетов на осенние концерты на московских площадках ведутся. На гастроли ехать рискованно - в любой момент все может отмениться, в некоторых регионах массовые мероприятия в закрытых залах под запретом. Кроме того, даже на разрешенные мероприятия люди идти опасаются - хотя фанатов, соскучившихся по любимой музыке, остановить может лишь запрет. Если у той же Гагариной без гастролей работы завались - «Голос», съемки в рекламе, онлайн и прочие выступления, то другие переживают. Не столько за концерты со зрителями, сколько за отсутствие перспектив и определенности с заказными мероприятиями.

Гонорары у звезд первой величины за часовое выступление на свадьбе или корпоративе - 3 000 000 - 4 000 000 рублей (от 33 333 до 44 4444 евро). Тех, кто не в первой десятке - 2 000 000 рублей (22 222 евро). У звезд из «дискотеки 80-х» - от 500 000 рублей (5 555 евро).

Но привыкшие к роскошной жизни артисты переживают не только за себя - у них-то и заначки и подработки имеются. Без работы сидят их коллективы - танцоры, музыканты. На днях Стас Костюшкин не сдержался в переписке с одним из подписчиков в социальных сетях: «Вам нужна правда? Так вот тебе: сейчас для артистов на стройке нет мест...» Стас записал видеообращение: «Такой профессии как артист, как исполнитель в нашей стране никогда не было и не будет. Есть притча про то, как сел Федор Шаляпин однажды в пролетку и спросил его кучер: «Ты чем занимаешься, мужик?» Тот говорит - я пою. «Я тоже пою. Занимаешься ты чем?» Вот именно такое отношение к нашей профессии. Вот почему никто не занимается нашими проблемами. Вот почему нет профсоюза, который бы занимался проблемами артистов. Вот почему, когда я выкладываю свои выступления, мне пишут некоторые комментаторы: «Здоровые мужики, пошли бы поработали». Я, знаете ли, поработал - на заводе «Рубин», я работал грузчиком в универмаге, я работал у дедушки в колхозе, я это все прошел. Но самое любимое, то чем я действительно люблю заниматься и у меня это неплохо получается - это моя работа на сцене. Я все-таки педалирую на слове «работа». Потому что если вы не верите, то должны всего лишь один раз выйти на сцену перед многотысячной толпой. Ничего не надо делать - просто поздоровайтесь. Если вы не наложите кучу кирпичей - будет уже очень круто...»

Костюшкин поддержал заявление Александра Розенбаума на этот счет: «Отсутствие работы вообще нехорошо. А отсутствие долгое работы - это очень нехорошо. А абсолютная бесперспективность пока и незнание того, что будет, - это уже ужасно... Огромная армия артистов по стране и людей, которые бок о бок с ними создают продукт концертный, а это куча профессий и куча народу, понятия не имеют, что будет с нашей отраслью. Мы может пойдем на вокзал разгружать вагоны. Мы на газе и нефти не пасемся, мы уголь не слизываем с нашей планеты. Мы связки рвем или ноги танцоры отбивают...» Розенбаум платит своему коллективу из собственных сбережений - таких артистов, как он, немного.

К примеру, ребята из коллектива Наргиз подрабатывают. Наргиз рассказывает: «Ребятам нелегко. Но никто не сидит и не ждёт манны, сошедшей с небес. Кто устроился на время таксистом, кто волонтером, кто курьером. Кто-то проводит платные мастер классы онлайн. Не бедствуют, в общем».